Los videojuegos son cada vez más caros y los pronósticos para la próxima generación de consolas son poco alentadores. Expertos coinciden en que toda la tecnología de consumo se encarecerá en los próximos meses, y eso se traducirá en malas noticias para los jugadores que esperan el lanzamiento del PlayStation 6 y XBOX Project Helix.

Michael Dell, fundador y gerente de Dell, fue el portavoz de muy malas noticias para los aficionados a los videojuegos. Adelantó que una gran crisis se agudizará en los próximos meses y afectará las carteras de los entusiastas de la tecnología. Lo más grave es que no habrá una solución real en varios años.

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Michael Dell lanza advertencia al sector tecnológico y alerta a los jugadores

Es casi un hecho que el PlayStation 6 y XBOX Project Helix será consolas bastante costosas. Los pronósticos más positivos las sitúan en la barrera de los $1000 USD, pero existe la posibilidad de que sean incluso más caras. Como seguramente ya sabes, esto se debe a la crisis de memoria que afecta a todo el sector tecnológico debido al auge de la inteligencia artificial.

En declaraciones recientes para The Wall Street Journal, Michael Dell habló sobre la escasez de componentes y el encarecimiento de la tecnología, pues su compañía que tenido que afrontar la crisis de memoria. Explicó que Dell se enfrenta a un enorme reto, pues sus operaciones están en vilo ya que no pueden cumplir con la demanda por falta de componentes.

Michael Dell se mostró poco positivo sobre el futuro, pues afirmó que la escasez de componentes, como la memoria DRAM, empeorará en los próximos meses debido a los centros de datos de IA. Desde su perspectiva, la crisis se reforzará a nuevos niveles en 2027, lo que pondrá en jaque al sector tecnológico, incluyendo los videojuegos.

El directivo tiene una teoría bastante preocupante: la situación no mejorará pronto, pues los suministros de memoria se regularán en aproximadamente 4 años. Esto significa que el panorama mejorará hasta 2029 o 2030.

Esto supone muy malas noticias para los jugadores que están a la espera de la próxima generación de consolas. Ni Microsoft ni Sony han revelado su estrategia ni han hablado sobre el precio de sus nuevas consolas, pero seguramente la crisis afectará sus planes para el debut de PS6 y XBOX Project Helix.

Fuentes afirman que los sistemas estarán listos para finales de 2027 o algún momento de 2028, por lo que debutarán antes de que mejoren los suministros de memoria y otros componentes a nivel mundial.

La crisis de memoria podría extenderse a 2030 y dificultar el estreno de PS6 y XBOX Project Helix

Las consolas de PlayStation, XBOX y Nintendo podrían subir de precio en 2027

Dell no es la única compañía que ha alertado sobre un inminente aumento de precio de la tecnología. Micron, uno de los mayores fabricantes de memoria, también anticipa subidas en los costos de productos de consumo masivo, como las consolas de videojuegos.

Sanjay Mehrotra, presidente de la compañía, advirtió que los consumidores tendrán que pagar “precios mucho más altos” en 2027. Así pues, consolas actuales como PS5, Nintendo Switch 2 y XBOX Series X|S podrían aumentar de precio otra vez en los próximos meses. En la actualidad, incluso las consolas usadas alcanzan precios de hasta $1500 USD en algunas tiendas, lo que pinta un panorama oscuro para el próximo año.

“Tanto en 2027 como en 2028, prevemos que la demanda superará a la oferta. De hecho, observamos una mayor escasez en el sector en 2027 y 2028 en comparación con 2026. En general, la relación entre oferta y demanda se está volviendo cada vez más ajustada”, explicó el ejecutivo.

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