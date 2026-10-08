Los rumores sobre una posible portátil de PlayStation 6 han ganado fuerza durante los últimos meses al grado de que se habla de una estrategia con 2 dispositivos: una consola tradicional para jugar en casa y otra enfocada en el mercado portátil.

Aunque Sony no ha confirmado estos planes, la posibilidad ya generó comentarios de una figura importante de la historia de la marca.

Shawn Layden recuerda los problemas de Sony con varias plataformas

En una entrevista con GamesRadar+, Shawn Layden recordó la experiencia de Sony con PlayStation 3, PSP y posteriormente PlayStation Vita. De acuerdo con el exdirectivo, la compañía ha tenido dificultades para repartir sus esfuerzos de marketing cuando existen varias plataformas compitiendo por atención.

“Sony siempre ha tenido dificultades para promocionar 2 plataformas al mismo tiempo. PS3 fue complicada, pero PSP tuvo mucho éxito. Después llegó Vita y le estaba yendo bien, pero entonces PS3 consiguió ponerse en una mejor posición”, explicó Layden.

El exjefe de PlayStation señaló que el problema está relacionado con los recursos disponibles, pues una compañía solamente puede destinar cierta cantidad de dinero a promocionar sus productos:

“Tienes una cantidad limitada de dinero para marketing y tratas de repartirlo entre diferentes productos”, agregó.

Sony tuvo dificultades para dar soporte a todas sus plataformas, y al final sacrificó el PS Vita

¿Una empresa independiente para la portátil?

La reflexión de Layden incluso lo llevó a plantear una posible solución para Sony si decide regresar de lleno al mercado portátil.

“Si Sony vuelve al negocio de las portátiles, quizá debería crear una compañía diferente para hacerlo”, comentó el exdirectivo.

Según su propuesta, esto permitiría que el equipo encargado de la portátil tuviera como única prioridad ese dispositivo, en lugar de compartir el presupuesto y la atención con una consola de sobremesa y los juegos de ambas plataformas.

“Pierde su enfoque”, concluyó Layden al explicar el riesgo de intentar promocionar demasiados productos con un mismo presupuesto.

Por ahora, la supuesta portátil de PS6 sigue sin ser anunciada oficialmente, pero los rumores apuntan a que Sony podría preparar una estrategia diferente para competir por la atención de los jugadores portátiles. Habrá que esperar para descubrir si la compañía toma en cuenta las experiencias de PSP y Vita para compartir con otros sistemas portátiles actuales como Nintendo Switch 2.

¿Crees que Sony debería apostar por una portátil independiente si finalmente desarrolla una junto con PS6? ¿O piensas que podría promocionar ambos sistemas sin repetir los problemas del pasado? Cuéntanos en los comentarios.

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