El Steam Machine acaba de debutar y Valve fue ampliamente criticada por el precio de venta que le puso a estos sistemas. Sin embargo, esto bien podría no ser una anomalía, sino más bien lo habitual para los fabricantes de consolas y pistas indican que Sony también vendería su siguiente consola, el PlayStation 6, en semejante precio.

La era de las consolas de $1000 USD ya está aquí y alcanzaría a Microsoft y Sony. Reportes sugieren que ambas compañías estarían preparando que su próximo hardware tenga un debut en 2027 o 2028 a más tardar y no estarían exentos de la subida de precios en los costos de producción que a la postre ocasionarían que los precios de las consolas se eleven.

Costo de producción del PlayStation 6 sería mucho más alto de lo esperado

Precisamente hoy hablaremos de Sony, que según KeplerL2, preparaba una consola de $760 USD. La cuestión es que el costo de esa lista de componentes databa del pasado marzo y mucho ha cambiado desde entonces.

De acuerdo con el reconocido informante de hardware, el costo de los componentes del PlayStation 6 habría subido, por lo que ahora reajustó el costo de producción estimado; no sería poca cosa, sino que se trata de una subida de alrededor de $200 USD.

Lo anterior significa que a Sony, le costaría poco menos de $1000 USD producir cada PlayStation 6. Desde luego, esa cifra incluye únicamente los componentes, por lo que los gastos de envío, mercadeo y más se calcularían aparte.

La lista de componentes para producir un PlayStation 6 ya alcanzaría los $1000 USD (imagen: Unsplash, LEVEL UP)

¿Cuánto costará un PlayStation 6?

El informante refería que con el antiguo costo de producción de $760 USD, la consola podría venderse en $700 USD si Sony la vendía con algo de pérdidas, pero con esta subida en los costos de producción, la consola se vendería considerablemente más cara.

Ahora, KeplerL2 mencionó que en el mejor de los casos deberíamos esperar que la versión digital de PlayStation 6 se venda en $1000 USD.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la compañía japonesa se espere y no lance la consola en 2027 con la esperanza de que los costos de producción bajen, el informante comentó que si los costos de producción siguen aumentando, retrasar el lanzamiento de la consola sería peor y añadió que si los precios se estabilizan tampoco tiene caso demorar su lanzamiento.

En caso de que los precios bajen en los años siguientes, Sony podría bajar el precio de la consola como lo hizo con el PlayStation 3, de acuerdo con KeplerL2.

La escasez de memoria está afectando consolas, celulares, computadoras y más productos electrónicos

Algunos usuarios tienen la esperanza de que con algo de pérdidas, Sony venda el PlayStation 6 en $900 USD. Ver la consola con un precio más bajo hablaría de un subsidio considerable. No es común, sin embargo, que compañías vendan sus productos con pérdidas, pues recordemos que fue la misma Sony que vendió el PlayStation 3 con un importantes pérdidas.

Como te comentamos, no se trata de un problema aislado, recordemos que Microsoft acaba de anunciar una importante subida de precio para todas sus consolas, incluyendo la más poderosa, la Xbox Series X, que a partir del próximo agosto se venderá en $799.99 USD en su modelo con lector de discos y lo peor es que no se descarta otra subida de precio antes de 2027. Apple, por otro lado, también anunció subida de precios de sus productos esta semana.

¿Qué opinas del posible precio del PlayStation 6?, ¿comprarías una consola así de cara? Cuéntanos en los comentarios.

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