Five Nights at Freddy’s 3 por fin es una realidad, aunque todavía hay muchas dudas en el aire. Lo que ya es una certeza es que el proyecto está en desarrollo y que un famoso guionista detrás de alguno de los mayores éxitos del cine de terror de los últimos años es el encargado de escribir la historia de la esperada secuela.

La franquicia de horror surgió en 2013 como un pequeño videojuego independiente en Steam, y rápidamente se convirtió en un fenómeno de masas que derivó en nuevas entregas, spin-off, novelas y, eventualmente, una adaptación cinematográfica. Las películas reunieron millones en taquilla, pero recibieron críticas muy negativas.

Ahora, todo parece indicar que los productores detrás de la saga escucharon las quejas de la comunidad y se encargarán de mejorar uno de los aspectos más criticados de los filmes live-action anteriores: el guion.

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Gary Dauberman es el guionista oficial de la película Five Nights at Freddy’s 3

Hace un par de días, el actor Skeet Ulrich, quien interpretó a Henry Emily en la segunda entrega de 2025, apareció como invitado de la Spawn of ScareFest de junio. Durante una sesión de preguntas y respuestas, reveló que el equipo esperaba el guion para comenzar el rodaje de la siguiente película de FNAF.

La celebridad de Hollywood, quien se reencontró con Matthew Lillard durante el set de la secuela, aseguró que el guionista de It e It Follows se encargaría de redactar la historia de Five Nights at Freddy’s 3. Su declaración causó confusión, pues ambos proyectos tuvieron diferentes equipos de escritores.

Ahora, un nuevo informe de The Hollywood Reporter despejó cualquier duda y confirmó que el guionista Gary Dauberman, quien trabajó en la más reciente adaptación live-action de la novela de terror de Stephen King, será el encargado de escribir el guion de la tercera película basada en la franquicia de Scott Cawthon.

El reporte no entra en detalles, así que los pormenores de la historia de Five Nights at Freddy’s 3 permanecen como un misterio. Tampoco hay información oficial sobre cuándo comenzará el rodaje, y ni siquiera sabe con certeza si el reparto original regresará en la secuela.

En cuanto al guionista, Gary Dauberman tiene una larga trayectoria en la industria cinematográfica y participó en algunos de los éxitos más taquilleros del cine de terror de la última década. El profesional estuvo involucrado en los spin-off de la saga El Conjuro, pues fue el encargado de escribir Annabelle y sus secuelas. También hizo la historia de La Monja, que se convirtió en la entrega más taquillera de la franquicia en ese entonces.

El escritor también cuenta con experiencia en lo que se refiere a adaptaciones de videojuegos. Dauberman aparece acreditado como el guionista de Until Dawn, la interesante pero fallida película basada en el exclusivo de PlayStation. De igual forma, trabajó en la próxima Street Fighter, cuyo debut está previsto para el 16 de octubre.

Gary Dauberman, guionista de Annabelle, será el encargado de escribir el guion la nueva película de Five Nights at Freddy's

FNAF 3 también ya tendría directora y productor

Aunque el historial de Gary Dauberman dista de ser perfecto, resulta obvio que el guionista tiene más experiencia que Scott Cawthon en materia de escribir historias para cine. Así pues, los fanáticos esperan que FNAF 3 sea la primera buena película de la franquicia.

Según la información del medio especializado en cine, la producción de Five Nights at Freddy’s 3 aún correrá por parte de Universal Pictures y Atomic Monster, la compañía fundada por James Wan en 2014 que ahora se encuentra bajo la sombrilla de Blumhouse Productions.

Se espera que Emma Tammi, quien dirigió las primeras 2 entregas de la franquicia de terror, vuelva a repetir su rol en la tercera. Un caso más curioso es el de Scott Cawthon, desarrollador del videojuego original. El creativo coescribió la cinta de 2023 y fue el único guionista de la secuela de 2025.

Al parecer, el creador de la saga solamente se desempeñará como productor en Five Nights at Freddy’s 3. Finalmente, aún está por verse si Josh Hutcherson, Piper Rubio y Elizabeth Lail retomarán sus papeles en la secuela, la cual aún carece de una ventana de estreno.

No hay detalles oficiales sobre la historia de Five Nights at Freddy's 3

Pero dinos, ¿crees que FNAF 3 será la primera buena película de la franquicia? Déjanos leerte en los comentarios.

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