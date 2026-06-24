Las adaptaciones de videojuegos vieron un repunte de popularidad en los últimos años gracias a proyectos que fueron un éxito comercial y, en el mejor de los casos, cautivaron tanto a la audiencia como a los críticos profesionales. Five Nights at Freddy’s 2 recaudó mucho dinero, pero tuvo una recepción pésima y recibió reseñas muy negativas.

A pesar de la reacción poco favorable, Blumhouse Productions y Universal Pictures confían en el potencial de la franquicia y aparentemente ya trabajan en FNAF 3, la tercera entrega de la serie. Un actor que participó en la cinta anterior reveló nuevos detalles de la secuela, y parece que ahora un guionista profesional estará involucrado en el proyecto.

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David Robert Mitchel sería el guionista de Five Nights at Freddy’s 3

Informes previos señalaron que la casa productora empezó a trabajar en Five Nights at Freddy’s 3 incluso antes del estreno de FNAF 2, que finalmente llegó a los cines de México y el resto del mundo el pasado diciembre de 2025.

La compañía aún no hace un anuncio formal sobre la secuela, pero Matthew Lillard, quien dio vida a William Afton en las entregas anteriores dirigidas por Emma Tammi, reveló durante una entrevista que es muy probable que su personaje tenga más tiempo en pantalla junto a Henry Emily, interpretado por Skeet Ulrich, en una hipotética secuela.

Precisamente, el actor de la saga Scream volvió a sacar de tema a colación y reveló nuevos detalles sobre FNAF 3.

Durante una sesión de preguntas y respuestas que tuvo lugar en la convención Spawn of ScareFest, el actor Skeet Ulrich señaló que el equipo espera el guion para empezar con la filmación de la tercera cinta de la franquicia. Además, señaló que el proyecto tendrá un nuevo guionista.

“Esperamos al guion para hacer la tercera película. El guionista de It e It Folllows lo escribe ahora mismo. Al parecer, hay mucho de [Matthew Lillard] y yo”, comentó el actor. Más adelante, la celebridad de Hollywood señaló que es muy probable que el rodaje comience a finales de 2026 o inicios de 2027.

Ahora bien, hay que considerar que los guionistas de It e It Follows son, de hecho, personas distintas. David Robert Mitchell se encargó de escribir la cinta de terror It Follows, mientras que Chase Palmer, Cary Joji Fukunaga y Gary Dauberman realizaron la adaptación de la novela de Stephen King.

Aunque no está del todo claro sobre a quién se refería Skeet Ulrich, informes de DiscussingFilm y otras fuentes señalan que el actor hablaba de David Robert Mitchell, quien también tiene créditos en Under the Silver Lake y la próxima The End of Oak Street.

David Robert Mitchell, director de It Follows, sería el guionista de FNAF 3

Five Nights at Freddy’s 3 podría no contar con el trabajo de Scott Cawthon

Es importante señalar que ni Universal Pictures ni Blumhouse se han pronunciado sobre las declaraciones de Skeet Ulrich. Tampoco hay información oficial que desvele el estado actual de la producción de FNAF 3, así que está por verse cuándo iniciará el rodaje en caso de que el proyecto siga en pie.

También es un misterio si Scott Cawthon, creador de la franquicia, está involucrado en el nuevo proyecto. El desarrollador independiente trabajó junto a Seth Cuddeback y Emma Tammi en el guion de la entrega original de 2023, mientras que aparece como el único escritor acreditado de la exitosa pero pésimamente recibida Five Nights at Freddy’s 2.

La entrega de 2025 tiene una calificación mediocre de 26 en Metacritic del lado de la crítica especializada y un puntaje de 6.9 por parte de la audiencia. En comparación, la película original protagonizada por Josh Hutcherson, Elizabeth Lail y Piper Rubio tiene una puntuación promedio de 33.

Five Nights at Freddy’s 2 fue un éxito comercial y recaudó más de $238 millones de dólares en taquilla, según datos de Box Office Mojo; sin embargo, quedó por detrás de la primera cinta, que generó más de $291 millones de dólares tras su paso por los cines de todo el mundo.

Se desconoce si Scott Cawthon también será guionista de Five Nights at Freddy's 3

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que Scott Cawthon esté involucrado en la secuela? ¿Crees que David Robert Mitchell podría hacer un buen trabajo como guionista? Déjanos leerte en los comentarios.

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