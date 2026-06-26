Five Nights at Freddy’s es una de las series de terror más queridas, y su popularidad aumentó en años recientes gracias a su adaptación cinematográfica. Ya seas fanáticos de antaño o un nuevo seguir de la franquicia, estarás feliz de saber que puedes conseguir gratis uno de los juegos más originales de la saga.

Esta promoción ya está disponible en exclusiva para PC a través de Steam. Es ampliamente sabido que la tienda de Valve no tiene una campaña de regalos semanales como la de la Epic Games Store, pero en su catálogo aloja un sinfín de free-to-play y, en algunas ocasiones, juegos gratuitos de tiempo limitado.

En esta ocasión, podrás reclamar y conservar para siempre uno de los spin-off más divertidos e interesantes de FNAF, la saga de terror creada por Scott Cawthon. Hay que actuar con rapidez porque esta oferta finalizará en menos de 48 horas, pero afortunadamente el único requisito para aprovechar esta oportunidad es muy simple.

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POPGOES Arcade, spin-off de Five Nights at Freddy’s, está disponible gratis en PC

La franquicia tiene sobre sus espaldas numerosos títulos. Además de las entregas principales que expanden la intrincada narrativa, hay múltiples spin-off que exploran géneros y estilos distintos. POPGOES Arcade, un juego con mecánicas de rol, es el gran protagonista de esta promoción.

El videojuego de aspecto retro desarrollado por Kane Carter y publicado por Clickteam vio la luz en 2022 y, en general, tuvo una excelente recepción por parte de los jugadores. Los nuevos fanáticos de Five Nights at Freddy’s podrán descargarlo sin costo alguno gracias a la rebaja de Steam.

En específico, POPGOES Arcade tiene 100% de descuento en la tienda de PC, lo que significa que está disponible gratis sin excepción. El único requisito para reclamarlo es tener una cuenta activa en la plataforma.

Si te llama la atención, debes ser rápido y reclamar este spin-off basado en la franquicia de Scott Cawthon lo más rápido posible. Y es que se trata de una promoción de tiempo limitado, lo que significa que tienes hasta el domingo 28 de junio de 2026 para agregar este titulo a tu librería digital de Steam.

Si aprovechas la promoción durante el periodo correspondiente, el videojuego permanecerá para siempre en tu colección de PC. Después de la fecha límite, POPGOES Arcade regresará a su precio habitual de $5 USD, es decir, $57.99 MXN. Si bien es una experiencia indie muy accesible, es mejor reclamarla gratis mientras sea posible.

Muchas personas siguieron ese consejo, tal como se observa en las gráficas de Steam. El spin-off de Five Nights at Freddy’s vio un incremento exponencial en su número de jugadores y está cerca de superar su récord histórico gracias a esta rebaja especial. Su pico máximo de las últimas 24 horas es de 216 usuarios concurrentes.

POPGOES Arcade, uno de los mejores spin-off de Five Nights at Freddy's está disponible gratis en PC vía Steam

¿Qué ofrece POPGOES Arcade a los fans del terror?

Este proyecto independiente forma parte de la Fazbear Fanverse Initiative, una campaña producida y creada por Scott Cawthon que tiene como objetivo financiar y apoyar juegos desarrollados por fanáticos que están inspirados directamente en Five Nights at Freddy’s y su mundo. Así pues, POPGOES Arcade es un producto con licencia oficial.

Si acaso dudas si vale la pena descargar gratis este título independiente en Steam, déjanos decirte que se trata de una experiencia de rol y terror que se caracteriza por su aspecto retro.

En este RPG, la meta es recorrer escenarios para conseguir objetos y habilidades que te serán de gran utilidad para subir de nivel y enfrentarte a los animales del bosque, los cuales claramente están inspirados en los animatrónicos más icónicos de Five Nights at Freddy’s.

POPGOES Arcade ofrece 2 campañas principales: The Dead Forest, que debutó originalmente en 2020; y The Machinist, que funge como una secuela. Cada aventura está repleta de secretos y presenta su propio reparto de personajes, incluidas caras conocidas como Chica y Foxy.

Este spin-off fue del agrado de los fanáticos, pues en este momento presume reseñas extremadamente positivas en Steam con un índice de aprobación casi perfecto de 96%. Si bien es una experiencia bastante sencilla, será del agrado de los fanáticos de FNAF y los entusiastas de los RPG de antaño. Y sí, aún está disponible gratis en PC.

POPGOES Arcade es un Spin-off completamente oficial de FNAF que incluye

Pero dinos, ¿ya reclamaste de forma gratuita tu copia POPGOES Arcade? ¿Lo recomiendas a los jugadores de PC? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre juegos gratis si visitas esta página y podrás leer las últimas noticias de Five Nights at Freddy’s si sigues este enlace.

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