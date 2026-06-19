Quizás ya no está en el centro de la atención, pero sería un enorme error decir que Genshin Impact dejó de ser relevante; de hecho, aún mantiene una comunidad muy fiel que temporada a temporada espera nuevo contenido y demás novedades. Ahora, los fanáticos podrán conseguir gratis recompensas especiales por vincular sus cuentas con WhatsApp.

Las redes oficiales del popular free-to-play de HoYoVerse dieron a conocer que la función ya está habilitada, lo que significa que los usuarios interesados ya pueden conectar su perfil del juego con su cuenta en la aplicación de mensajería instantánea. Hay múltiples motivos para completar el proceso.

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¿Cómo vincular las cuentas de Genshin Impact y WhatsApp?

A través de sus medios oficiales de comunicación, el estudio desarrollador informó que ya es posible iniciar y completar el proceso de vinculación de cuentas de Genshin Impact y WhatsApp. Al hacerlo, los fanáticos obtendrán completamente gratis una recompensa para el título de aventuras.

Para iniciar el trámite, los usuarios solamente deben visitar la página oficial de HoYoVerse a través de este enlace. Una vez allí, tienen que dar clic en la opción “vincular” que aparece en la parte inferior, y luego sólo inician sesión con sus datos personales y siguen los pasos que aparecen en pantalla.

Por si alguna razón se equivocaron o simplemente cambiaron de opinión, los jugadores también tendrán la oportunidad de cancelar la vinculación. Para hacerlo, deben visitar la misma página de Internet y seleccionar el botón “Desvincular”. Los jugadores podrán registrar otra cuenta, pero hay que tener en cuenta que sólo es posible realizar este proceso una vez por mes.

Completar el trámite es muy sencillo, pero los jugadores deben cumplir primero con un simple requisito. Según la información oficial proporcionada por HoYoverse, los usuarios deben alcanzar el Rango de Aventura 10 o superior para desbloquear esta función de Genshin Impact.

Jugadores de Genshin Impact ya pueden completar el proceso de vinculación de cuenta con WhatsApp para desbloquear regalos

Así se pueden reclamar gratis 30 Protegemas y más recompensas para Genshin Impact

Es posible que muchos jugadores se pregunten cuáles son los beneficios de vincular la cuenta de WhatsApp (que a su vez está registrado al número telefónico) con el perfil del videojuego gratuito.

HoYoverse explica que los jugadores que conecten sus cuentas de Genshin Impact y WhatsApp tendrán la oportunidad de recibir información del juego vía mensaje, por lo que podrán leer sobre las novedades relacionadas con futuras actualizaciones, nuevos personajes, etcétera.

Además, los fanáticos podrán desbloquear voces para los personajes del juego free-to-play, así como fondos de pantalla, stickers y otras recompensas. Como regalo de inauguración, todos los usuarios que completen el proceso ahora recibirán gratis 30 Protogemas, la moneda premium que sirve para desbloquear héroes y más.

Una vez que realicen el registro, las recompensas se enviarán automáticamente a través del correo interno del juego a la cuenta vinculada. La compañía advierte que podría haber un breve retraso, y afirma que los emails con los regalos expiran en 30 días. Hay que considerar que sólo se puede obtener los obsequios una vez por perfil.

Jugadores podrán desbloquear recomensas gratuitas por vincular sus cuentas de Genshin Impact y WhatsApp

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