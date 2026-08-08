Steam y el PC gaming se han convertido en la opción favorita de muchos jugadores en esta época donde los precios no paran de subir. La plataforma de Valve nos ofrece continuamente ofertas irresistibles, pero también oportunidades para sumar gratis atractivos juegos a nuestra colección.

Si aún no decides qué jugar este fin de semana, debes saber que hay un nuevo título con 100% de descuento en Steam. Se trata de un juego de supervivencia con temática espacial que ha recibido una infinidad de reseñas positivas, pues es muy entretenido y tiene un particular sentido del humor.

Aún puedes conseguir sin costo si eres rápido, pero toma en cuenta que esta promoción irresistible caducará en sólo cuestión de horas. A continuación, te decimos cómo obtener el juego gratis y así ahorrarte $300 MXN.

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Un juego de supervivencia en el espacio está disponible gratis en Steam

Los juegos de supervivencia son uno de los géneros más populares debido al gran desafío que representan. RedRuins Softworks decidió darle un giro inesperado a este tipo de producciones con un juego que mezcla lo mejor del género y humor irreverente para hacer la experiencia accesible a todo tipo de jugadores.

Breathedge debutó en 2021 en Steam y dejó muy buenas impresiones entre los jugadores de PC. Tiene más de 13,000 reseñas muy positivas en la plataforma de Valve, pues convenció a los usuarios con sus mecánicas y peculiar historia.

El título de supervivencia se desarrolla en el espacio y te pone en los zapatos de un hombre común que debe transportar las cenizas de su abuelo a un “funeral galáctico”. Sin embargo, un incidente te dejará varado y sin ayuda, así que deberás sobrevivir mientras eres testigo de una “conspiración de proporciones universales”.

Muchos jugadores quedaron fascinados con el humor negro de Breathedge, pues deja en segundo plano esa solemnidad tan común en otros juegos de supervivencia. Breathedge se vende normalmente por $299 MXN en Steam, pero por tiempo limitado está disponible sin costo para cualquier jugar de PC.

Esto debido a que su secuela debutará a finales de agosto, así que RedRuins Softworks decidió regalar la entrega original para que más jugadores conozcan la franquicia y se animen a probar la segunda parte. Para conseguir gratis una copia de Breathedge, sólo debes visitar su página en Steam y dar clic en el botón “Añadir a la cuenta”. De esta forma será tuyo para siempre y podrás jugarlo cuando quieras.

Como te comentamos, esta promoción concluirá muy pronto y sólo te quedan algunas horas para reclamar el juego sin costo. Breathedge estará disponible con 100% de descuento hasta mañana, 9 de agosto, a las 11:00 AM, hora de la Ciudad de México.

Breathedge está disponible gratis en Steam

¿Por qué vale la pena darle un vistazo a Breathedge?

Breathedge te reta a sobrevivir a los peligros del espacio mientras disfrutas de una aventura divertida que te recompensará continuamente. Para cumplir tu peligrosa misión y no morir en el intento, deberás explorar su fascinante mundo y recolectar recursos.

Al principio, no será nada sencillo, pues tendrás oxígeno limitado y cualquier mala decisión puede ser el final de tu viaje. Por fortuna, poco a poco tendrás acceso a nuevo equipo que impedirá que acabes congelado, electrocutado o perdido en el espacio.

El título de supervivencia ofrece un sistema de fabricación para transformar los recursos que encontraste en útiles herramientas y dispositivos, que serán necesarios para construir una estación espacial y múltiples vehículos que te ayudarán bastante en la exploración.

El título ofrece una aventura espacial llena de humor y desafíos por completar

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