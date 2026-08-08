Un padre de familia inició una batalla legal contra varias de la compañías de videojuegos más grandes de China. Recientemente, demandó a Tencent, NetEase, HoYoverse y 37 Interactive Entertainment luego de que su hijo se hiciera adicto a los videojuegos y tuviera serios problemas de salud que lo llevaron a un hospital.

En caso de que no lo sepas, China tiene leyes y restricciones muy claras sobre el uso de videojuegos, sobre todo en menores de edad. Con esto a su favor, el hombre, de apellido Qin y padre de un menor, demandó a los gigantes del entretenimiento, pero sólo pidió una compensación de $1.50 USD por daños.

Sí, leíste bien, el hombre sólo exige un pago de poco menos de $2 USD, cuando normalmente este tipo de demandas involucran cifras millonarias. La realidad es que la demanda de Quin tiene un objetivo más ambicioso que podría cambiar para siempre a la industria de los videojuegos, al menos en China.

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Padre demandó a Tencent, NetEase, HoYoverse y 37 Interactive por la adicción a los videojuegos de su hijo

Los problemas para Qin iniciaron cuando le regaló un teléfono a su hijo. Su idea era que se mantuvieran en constante comunicación, sobre todo cuando viajaba a otra ciudad para trabajar. El joven, que para ese entonces tenía 17 años, se saltó las regulaciones del gobierno para evitar la adicción a los videojuegos y se registró en múltiples plataformas con la identidad de su hermana mayor de edad.

En teoría, los menores de edad en China sólo pueden jugar los fines de semana y únicamente de las 8:00 a las 9:00 de la noche. Sin embargo, el hijo de Qin acumuló en meses 1868 horas de juego en una única plataforma, así que jugaba mucho más que 2 horas al día.

El verdadero problema vino después, cuando el joven empezó a tener problemas de salud hasta que, un día, ingirió 18 pastillas para la fiebre en una misma noche. Luego de desplomarse en su casa, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital, donde se recuperó luego de varios días.

Poco después, Qin presentó una demanda contra Tencent, NetEase, HoYoverse y 37 Interactive Entertainment ante un tribunal de Tanghe, provincia de Henan. En ella, argumenta que su hijo tomó esa alarmante cantidad de pastillas debido a los mareos y los sentimientos de culpa que experimentaba luego de sesiones de juego muy largas, producto de su adicción.

El hombre culpó a los estudios chinos de no supervisar realmente la edad de los usuarios de sus videojuegos. Considera que Tencent, NetEase, HoYoverse y 37 Interactive Entertainment fallaron en sus filtros de seguridad, a pesar de tener tecnología como el reconocimiento facial.

Regularmente, este tipo de demandas involucran pagos por daños que ascienden a millones de dólares. Sin embargo, Qin exige a los estudios un pago de ¥10 CNY, que equivalen a sólo $1.50 USD. Esto debido a que el hombre no busca dinero, sino que las grandes compañías hagan un importante cambio en sus operaciones.

Qin demandó a Tencent y más estudios chinos por no cumplir las normativas para evitar la adicción a los videojuegos

El verdadero objetivo de la demanda contra los grandes estudios de videojuegos en China

En la demanda, Qin reconoció que su hijo tiene un problema de adicción a los videojuegos que, poco a poco, cambió su estilo de vida. Aseguró que, luego de conocer los juegos de Tencent, NetEase, HoYoverse y 37 Interactive Entertainment, su hijo pasaba los fines de semana en la cama jugando sus títulos. Esto provocó que subiera de peso y que sus hábitos de sueño se descontrolaran.

Qin no busca una compensación económica real con su demanda, pues su verdadero objetivo es que las autoridades supervisen los procesos de los estudios para garantizar que cumplan las normativas de protección a los menores y no surjan más casos de adicción.

“Espero que el tribunal pueda obligar a estas empresas a cumplir con sus responsabilidades en la prevención de la adicción juvenil. También espero que el juicio se celebre públicamente para poner de manifiesto las deficiencias de gestión del sector”, afirmó el demandante. “Haré todo lo posible por proteger los derechos de mi hijo. Los videojuegos han tenido un impacto destructivo en los niños de esta generación. Si no defiendo los derechos de mi hijo, no merecería ser llamado padre”.

Los gigantes de la industria de los videojuegos en China están bajo la lupa de las autoridades

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