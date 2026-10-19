Hideo Kojima tiene varios proyectos en puerta y está sumamente ocupado, sobre todo luego de los cambios que hubo en el desarrollo de PHYSINT por su separación de PlayStation. A pesar de esto, el aclamado creativo japonés ha podido dedicarle tiempo a otro tipo de proyectos, en los que ha explorado su faceta de actor.

Todo mundo sabe que Kojima está obsesionado con el cine y la televisión, así que una de sus metas era aparecer en películas y series. Su sueño se volvió realidad en años recientes, gracias a su trabajo en importantes producciones. Ahora, el creador de Metal Gear y Death Stranding volverá a la pantalla chica con un sorpresivo cameo que tendrá en un anime que llegará esta semana a Netflix.

Video relacionado: Hideo Kojima, el genio incomprendido

Hideo Kojima regresará a Night City con la temporada 2 de Cyberpunk: Edgerunners

En caso de que no lo recuerdes, Hideo Kojima ha demostrado su talento como actor en producciones como Zootopia 2, la exitosa película animada de Disney donde interpretó a Paul Moledebrandt. Además, participó en Vivant, serie para la televisión donde dio vida a un miembro de la Agencia Nacional de Policías.

Esta semana, el jede de Kojima Productions regresará a la televisión gracias a la temporada 2 de Cyberpunk: Edgerunners, el anime de CD Projekt RED y Studio TRIGGER ambientado en el universo de Cyberpunk 2077. Kojima no es ajeno a la franquicia, pues tuvo un cameo en una misión del RPG futurista.

En Cyberpunk 2077, el creativo interpreta a un personaje llamado Hideyoshi Oshima, con quien podemos interactuar en la misión “El atraco”, que se desarrolla en un hotel. Su cameo simplemente aparece sentado en una de las mesas de un bar y habla sobre su trabajo en Night City.

En las redes sociales del anime, CD Projekt RED anunció con bombo y platillo que tendrán otra colaboración con Kojima. Esto será posible gracias a que Hideyoshi Oshima tendrá una aparición especial en los nuevos capítulos de Cyberpunk: Edgerunners.

La sorpresa es que el desarrollador formó parte de la producción, pues prestará una vez más su voz al personaje. Los fans que esperan el anime celebraron la noticia y felicitaron a CD Projekt RED por tener un casting “de lujo” al incluir a Kojima.

Otros jugadores recordaron la obsesión de Kojima por la ciencia ficción y el género cyberpunk, que exploró a profundidad con Snatcher, uno de sus primeros juegos que ganaron un estatus de culto. Se espera que su participación en Cyberpunk: Edgerunners sea un pequeño cameo, pero será suficiente para que más de un jugador tenga más ganas de ver el anime.

Hideo Kojima regresará al papel de Hideyoshi Oshima en Cyberpunk: Edgerunners II

¿Cuándo se estrena Cyberpunk: Edgerunners II?

La primera temporada del anime dejó a muchos fanáticos con ganas de más, a pesar de su trágica historia centrada en David Martínez y Lucyna “Lucy” Kushinada. Cyberpunk: Edgerunners II le dará el protagonismo a un nuevo grupo de personajes, encabezados por Roman Carax, Weak Kingsley, D y Talia Yang.

Luego de una larga espera, el debut de la segunda temporada de Cyberpunk: Edgerunners está a la vuelta de la esquina. La producción dirigida por Kai Ikarashi debutará mañana, 20 de octubre, y se podrá disfrutar con una suscripción a Netflix.

Los nuevos capítulos explorarán más de la vida en Night City, pero desde la perspectiva de un aficionado al cine que quiere documentar todo lo que ocurre en la ciudad distópica.

Cyberpunk: Edgerunners II por fin debuta esta semana en Netflix

En esta página encontrarás más noticias relacionadas con Cyberpunk 2077.

Video relacionado: Videojuegos con un gran concepto que tendrían éxito como películas o series

Fuente