PHYSINT sigue siendo uno de los proyectos más misteriosos de Hideo Kojima, pero en los últimos días comenzó a hablarse de una cifra que, de ser cierta, convertiría al juego en una de las producciones más ambiciosas de la industria. Christopher Dring, periodista de The Game Business, señaló que Xbox habría firmado un nuevo proyecto de Kojima con un presupuesto de alrededor de $400 MDD.

La cifra llamó especialmente la atención porque durante Tokyo Game Show 2026 circularon rumores sobre las negociaciones de Kojima Productions y PlayStation por PHYSINT. Diversos desarrolladores habrían hablado de las cantidades que Kojima quería para sacar adelante el proyecto, aunque nadie quiso revelar un número concreto.

Ahora, información de Jason Schreier apunta a que esos $400 MDD no serían el presupuesto que XBOX terminó acordando para PHYSINT.

Una supuesta cifra millonaria por lo nuevo de Hideo Kojima

La cifra de $400 MDD apareció después de que se reportara que XBOX está apostando por proyectos de gran escala mientras busca replantear su estrategia alrededor de sus principales franquicias y grandes producciones.

De acuerdo con el reporte citado por Dring, PHYSINT sería uno de esos grandes proyectos, con un presupuesto estimado de alrededor de $400 millones.

“Ahora, [Asha] Sharma ha implementado algunos cambios inmediatos. Algunos son menores, como cambiar la imagen de marca de XBOX, y otros son más significativos, como reducir el precio de Game Pass y contratar a un nuevo equipo directivo que incluye al director de estrategia, Matthew B, y a la directora de operaciones, Helen Chang. Ella ha heredado un negocio que se encuentra en mal estado. XBOX ha gastado mucho dinero en la compra de numerosos estudios con el objetivo de reforzar su cartera de juegos, principalmente para acelerar su negocio de suscripciones a Game Pass. No ha funcionado.

Por numerosas razones, Game Pass no ha crecido al nivel esperado. Los juegos en sí no han tenido la acogida esperada. Las ventas de consolas XBOX han caído y el negocio enfrenta serios desafíos.

En particular, el margen de ganancia del negocio de XBOX es bajo y el crecimiento es inexistente. Eso tiene que cambiar. La empresa ha elaborado un plan que se enfoca en grandes apuestas y franquicias principales, y no en juegos independientes más pequeños. Quiere impulsar la plataforma con más fuerza y está haciendo que ciertos títulos sean exclusivos de la consola para tratar de impulsar las ventas y la participación de los usuarios.

Esta nueva estrategia requiere que la empresa invierta en ciertas áreas, y lo está haciendo. Por ejemplo, acaba de firmar un gran juego de Hideo Kojima, con un presupuesto que, según se informa, ronda los $400 MDD, y también está invirtiendo en un nuevo equipo de Halo", comentó.

Sin embargo, la información de Schreier pone un matiz importante: esa cantidad no necesariamente corresponde al dinero que XBOX destinó al acuerdo con Kojima Productions.

XBOX rescatará PHYSINT luego de que PlayStation lo abandonara (imagen: XBOX)

Xbox habría cerrado el acuerdo por una cifra mucho menor

En una reciente publicación en ResetERA, Schreier explicó que Kojima habría firmado con Xbox por un presupuesto inferior a los $400 MDD citados en recientes reportes. El periodista también fue muy cuidadoso al hablar de cifras, pues señaló que existen diferentes cantidades relacionadas con el proyecto y que no necesariamente representan lo mismo.

Entre ellas estarían el presupuesto con el que PHYSINT fue firmado originalmente con PlayStation, la cantidad que el juego llegó a requerir conforme avanzó su desarrollo, las cifras discutidas durante las negociaciones, el presupuesto que habría alcanzado con determinados actores de Hollywood y, finalmente, el dinero que Xbox aceptó poner sobre la mesa.

Por esa razón, Schreier evitó presentar una cantidad exacta como definitiva. Sin embargo, aseguró que una persona dentro de Xbox con conocimiento directo del acuerdo le confirmó que la compañía firmó PHYSINT por una cantidad significativamente menor a los $400 millones de dólares que se han reportado.

“Me da reparo dar cifras exactas sin ver la documentación o sin corroborarlas con varias fuentes de primera mano.

Y aquí hay muchas cifras diferentes. Está la cifra por la que se contrató originalmente a PHYSINT en PlayStation, la cifra a la que se estaba acercando, la cifra que surgió durante las negociaciones, la cifra que habría sido con ciertos actores de primer nivel involucrados, la cifra que XBOX aceptó y la cifra que realmente costará para cuando se lance.

Dicho esto, alguien de XBOX con conocimiento de primera mano del acuerdo me dijo que contrataron a PHYSINT por una cantidad significativamente menor que esta", dijo Schreier.

Por ahora, ninguna de las compañías involucradas ha confirmado públicamente cuánto dinero recibió Kojima Productions para desarrollar PHYSINT. Así pues, es importante que tomes esta información con un grano de sal.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Crees que valga la pena pagar una millonada para tener en exclusiva el nuevo juego de Hideo Kojima? Cuéntanos en los comentarios.

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