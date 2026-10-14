En definitiva, 2026 fue un excelente año para el cine gracias a películas que fueron un éxito y causaron un gran impacto cultural: desde Obsession hasta The Odyssey. Tristemente, Digger, la más reciente cinta del director mexicano Alejandro González Iñárritu, fue incapaz de resonar con toda la audiencia. Eso sí, el filme tiene un gran admirador: Hideo Kojima.

El creador de sagas icónicas como Metal Gear Solid y Death Stranding es conocido por su enorme afición por el cine y la televisión. Siempre que tiene la oportunidad, recurre a sus redes sociales para compartir sus opiniones sobre las películas, series de TV, animes y documentales que disfruta en su tiempo libre.

Recientemente, Hideo Kojima habló sobre la criticada y controversial cinta protagonizada por Tom Cruise. Y para sorpresa de muchos, comparó este proyecto cinematográfico con uno de sus videojuegos más polémicos.

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Hideo Kojima está enamorado de Digger, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu

Digger llegó a los cines de todo el mundo a principios de octubre, y lamentablemente se perfila para ser uno de los mayores fracasos de los últimos años. Se estima que tuvo un presupuesto de entre $160 y $180 millones de dólares, y actualmente sólo cuenta con una recaudación de $37 MDD.

Esto quiere decir que la cinta podría representar una pérdida de hasta $245 millones de dólares para Warner Bros. Pictures, uno de los tropiezos más escandalosos en la carrera de Tom Cruise. Pero, ¿al menos fue del agrado del público? Tristemente, la película también recibió críticas mixtas y dividió las opiniones de la audiencia.

Digger tiene un índice de aprobación de 61% en Tomatazos, lo que significa que un gran porcentaje de los críticos que la vieron no la recomiendan. Sólo el tiempo dirá si se convierte en un clásico de culto o si termina olvidada en el tiempo. Lo cierto es que, a pesar de la recepción mixta, logró conectar con muchos entusiastas del cine.

Precisamente, Hideo Kojima es un admirador declarado del más reciente trabajo del cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu. Durante una publicación en redes sociales, el director japonés se derritió en elogios y señaló que la cinta de Tom Curise es más importante que nunca debido a la situación social que se vive en todo el mundo.

“La película Digger del director Iñárritu es una obra que todos nosotros, los que vivimos en el mundo actual, deberíamos ver. Es una obra que permanece con el público, y provoca reflexión y hace sonar alarmas (…) Esta es una cinta que permanecerá a tu lado durante los años por venir”, comentó el creativo nipón.

Hideo Kojima elogia Digger, la nueva y controversial película del cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu

Hideo Kojima compara Digger con su Metal Gear Solid 2, su juego más criticado

El director detrás de la saga Death Stranding y el próximo PHYSINT realizó una entrevista para la revista Gizmodo Japan, en la que también habló con Alejandro G. Iñárritu. Ambos directores conversaron sobre la película y el papel que desempeña el arte en nuestra sociedad actual.

En un momento de la charla, el entrevistador destacó la capacidad de Hideo Kojima para “predecir el futuro” con sus juegos, aunque claramente ese no es el objetivo del creativo japonés. Se le preguntó al cineasta mexicano si tuvo sensaciones similares con Digger. En ese momento, el jefe de Kojima Productions recordó uno de sus proyectos más criticados: MGS 2.

“En 2001, creé un juego llamado Metal Gear Solid 2. En aquel entonces, las redes sociales aún no existían, pero creé una historia donde las redes sociales tenían vida propia. Eso se ha convertido en realidad, y lo mismo ocurre con Digger. En las redes sociales, las cosas que no son ciertas se pueden amplificar, y existe el temor de que esto pueda cambiar la política y nuestra vida cotidiana”, comentó el director nipón.

“Vivimos en una nueva realidad impuesta por cosas que no podemos experimentar directamente. Y creo que compartimos esa sensación. Da miedo, ¿verdad? Da mucho miedo. Es aterrador”, añadió Alejandro G. Iñárritu.

Y en efecto, tanto Digger como Metal Gear Solid 2 comparten elementos en común. Advertimos que a partir de ahora habrá spoilers de ambas obras.

Los avances pintan a Digger como una comedia surrealista sobre el fin del mundo, pero al principio de la película ocurre un giro de trama que cambia por completo la dinámica. Resulta que todo se trata de una obra de teatro que cuestiona el papel que desempeña el arte en la sociedad.

Hideo Kojima compara Metal Gear Solid 2 con la película Digger

Un giro de tuerca igual de controversial se observa en Metal Gear Solid 2. Si bien en la primera misión controlamos a Snake, el juego cambia poco después y nos pone en el papel de Raiden. Ambas decisiones narrativas juegan con las expectativas del consumidor y refuerzan el mensaje del producto.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de la opinión de Hideo Kojima? ¿Qué te pareció la película? Déjanos leerte en los comentarios.

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