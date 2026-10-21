Además de su enorme popularidad, Fortnite y Roblox tienen algo más en común: siempre están metidos en problemas legales. Las demandas contra Epic Games y Roblox Corporation son cada vez más comunes y, en la mayoría de ellas, se acusa a las compañías de engañar a los jugadores más jóvenes con prácticas predatorias.

Dawson Little, un jugador de 23 años, inició una batalla legal contra estos gigantes del entretenimiento, pues considera que le arruinaron la vida con sus exitosos juegos. El joven, oriundo de San Francisco, Estados Unidos, argumenta que jugar Fortnite y Roblox desde adolescente le provocó problemas fisiológicos y psicológicos. Todo debido, supuestamente, a que las compañías usan sistemas que crean adicción.

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Jugador acusa a Fortnite y Roblox de generar adicción y otros problemas psicológicos

Epic Games y Roblox Corporation enfrenta diversas acusaciones por usar patrones oscuros en sus juegos para, presuntamente, enganchar a los jugadores, incentivar compras no deseadas y violar su privacidad. Esto ha llamado la atención de varios gobiernos preocupados por la seguridad de los usuarios más jóvenes.

En medio de esta gran polémica, Dawson Little decidió demandar a ambas empresas ante un tribunal de San Francisco. Argumenta que Epic Games y Roblox Corporation usan sus videojuegos “como arma para la aplicación poco ética, imprudente y negligente” de una “técnica psicológica” llamada “condicionamiento operante”.

El jugador asegura que Fortnite y Roblox provocan problemas fisiológicos y psicológicos en sus usuarios, y que las compañías se aprovechan de eso para aumentar sus ingresos por medio de sistemas adictivos. Little empezó a jugar ambos títulos cuando tenía 15 años y afirma que ahora es cuando ve las consecuencias.

En la demanda, acusa a los juegos de crearle “angustia emocional grave, ansiedad, depresión, disminución de las interacciones sociales, falta de interés en otros pasatiempos y síntomas de abstinencia como rabia, ira y arrebatos físicos”. Esto hizo que sus calificaciones bajarán drásticamente y que, al final, fuera expulsado de su colegio.

Desde la perspectiva de Little, los juegos tienen sistemas especialmente diseñados para modificar la conducta de sus usuarios e incrementar las ganancias de Epic Games y Roblox Corporation. Añade que las consecuencias pueden llegar años después y se reflejan en una “relación desordenada con los videojuegos y una adicción a ellos”.

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud reconoce el trastorno por videojuegos como una condición clínica en la que aspectos como el trabajo, los estudios, las relaciones y las necesidades primarias quedan en segundo plano para darle prioridad a los videojuegos.

Al parecer, Little usará esto y anteriores demandas contra las empresas como argumento para intentar ganar el conflicto. Por ahora, es muy pronto para saber cuál será el veredicto de las autoridades en este caso.

Los problemas legales para Roblox y Fortnite continúan

Patrones oscuros y falta de seguridad para niños: las polémicas más recientes de Fortnite y Roblox

Epic Games tiene otra demanda pendiente por resolver. En septiembre, Fortnite fue acusado una vez más por las autoridades de usar supuestos patrones oscuros y “engañar” a los más jóvenes para “motivarlos” a comprar paVos en el Battle Royale. Stichting Massaschade & Consument (SMC), asociación de Países Bajos, prepara una demanda colectiva para obtener una indemnización para los afectados y hacer que el estudio cambie sus prácticas.

“Jugaste a Fortnite. Y Fortnite jugó contigo. Por lo tanto, exigimos el reembolso de tus compras de Fortnite y una compensación (...) Una gran empresa de videojuegos tiene una responsabilidad adicional cuando participan jugadores jóvenes. Epic Games hizo lo contrario,” afirmó el organismo.

Por su lado, Roblox aún enfrenta señalamientos por ser una plataforma insegura para los niños. Esto luego de que varios depredadores contactaran a menores por medio del juego. El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, presentó en 2025 una demanda donde acusa a Roblox Corporation de promocionar su plataforma como un lugar seguro cuando, en realidad, no lo es.

El fiscal general comparó a ROBLOX con “una versión digital de una vagoneta sospechosa estacionada cerca de un parque infantil”, y exigió mayores regulaciones para la plataforma.

Roblox sigue bajo la lupa de las autoridades

En esta página encontrarás más noticias relacionadas con Fortnite. Por otro lado, aquí hay más información sobre Roblox.

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