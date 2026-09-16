Hoy más que nunca, triunfar en YouTube es sumamente complicado debido a la gran competencia que existe en todo el mundo. Muchos aspirantes a creadores de contenido suelen pagar campañas de publicidad para llevar sus videos a un público más amplio, pero a un pequeño youtuber de 9 años se le pasó la mano.

Una vez más, estamos ante una historia que demuestra lo peligroso que es que los niños tengan acceso a una tarjeta de crédito. Resulta que el joven gastó más de $100,000 USD para promocionar sus videos de Minecraft y Roblox, una acción irresponsable que le podría costar el empleo a su padre y mucho dinero.

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Padre ayuda a su hijo a convertirse en youtuber de Minecraft y Roblox

El pasado 7 de agosto de 2026, nació el canal conocido como Mighty Mike Plays. Su dueño es apenas un niño de 9 años, quien sube sus partidas de Minecraft y Roblox. La mayoría de los videos acumulan pocas visitas, lo que es totalmente normal para un perfil que apenas inicia y que sólo tiene un mes de antigüedad.

Sin embargo, el 14 de septiembre se publicó un video llamado “mensaje de papá… se acabó Mighty Mike Plays”. El padre toma el micrófono para explicar la situación complicada que causó su hijo, quien gastó una gran suma de dinero en un intento de aumentar la popularidad de su contenido.

David Sarkisyan, padre del infante, explicó en el video, que ya acomula casi 500,000 visitas, que su hijo veía durante horas clips de Minecraft y Roblox en YouTube. En un momento, el niño le dijo que quería intentar publicar sus propias partidas. “Y pensamos: ‘¿sabes qué? Al menos es más interactivo que simplemente sentarse a mirar a otros jugar’. Así que le dije: ‘claro, podemos probarlo”.

El padre explica que todo el proceso fue muy sencillo y que jamás tuvo intenciones de invertir mucho esfuerzo en ese hobby. Comenta que usaba la función de transmitir partida del PlayStation 5 para grabar el contenido y que sólo tenía unos auriculares baratos, pues ni siquiera empleaba algún software de edición.

“El primer video que hizo tuvo como 5 visitas. No pasó nada, no tuvo repercusión. Pero ya sabes, le encantó. Lo disfrutó. Todos los días me decía: ‘papá, ¿puedo hacer otro video? ¿Puedo ir a grabar?’ Y yo le decía: ‘sí, claro’. Si soy sincero, a mí también me encantó sentarme a su lado y verlo jugar genuinamente emocionado”, comentó el señor.

David Sarkisyan usó la tarjeta de crédito de su empresa para comprarle a su hijo Mike algunas monedas virtuales para Roblox, pero cometió el error de no borrar los datos bancarios. En aquel entonces no se dio cuenta de su equivocación, y reconoce que jamás pensó en que ese detalle tendría graves consecuencias.

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Niño de 9 años gasta más de $100,000 USD en sus videos de YouTube

Un par de semanas después, el joven youtuber de 9 años le dijo a su padre que estaba molesto porque sus videos tenían muy pocas visitas. David Sarkisyan decidió pagar una pequeña publicitaria de unos $20 USD para mejorar el alcance de uno de los videos y llegar a un público más amplio.

“Creo que invertí unos $20 USD en una pequeña campaña publicitaria solo para que uno de sus videos llegara a unas pocas personas. Nada del otro mundo, nada serio. Y mientras lo hacía, hablaba conmigo mismo y me explicaba el proceso. Estableces un presupuesto, eliges quién lo ve, le das a publicar, queda pendiente, se publica, etcétera, explica el señor”.

Una vez más, el padre no eliminó los datos de la tarjeta de crédito, por lo que su hijo siguió utilizándola para anuncios cada vez más caros y extensos.

David Sarkisyan no culpa a su hijo, pues entiende que para él era sencillo gastar cada vez más dinero para obtener un mayor número de visitas. “En fin, resulta que es un niño de 9 años que tiene acceso a una cuenta publicitaria sin límites. Y la tarjeta de crédito siempre aparece como aprobada, sin importar nada”, explica.

El padre comenta que se percató del problema cuando lo llamaron a la oficina de su empleo para una reunión y le pidieron que explicara los $118,000 USD que se gastaron en esa cuenta. Rápidamente se dio cuenta de que su hijo de 9 años había invertido esa cantidad para promocionar sus videos de Minecraft y Roblox.

La reunión contó con la participación de ejecutivos y miembros del departamento de finanzas, quienes le dijeron que el problema debía ser atendido por los altos mandos de la empresa. Es un caso en proceso, pues aún no se llega a una resolución. David Sarkisyan reconoce que podría perder su trabajo; y sí, es muy probable que tenga que pagar la deuda con su propio dinero.

“Sabes, esto no es una historia graciosa en la que todo salió bien. Quiero decir, todavía no. Existe una posibilidad real de que tenga que devolver personalmente parte de eso, o todo, de mi propio bolsillo. No somos una familia con una fortuna de 6 cifras”, comentó David Sarkisyan.

El Niño de 9 años gastó miles de dólares para promocionar sus videos de Minecraft y Roblox

El padre explica que castigará a su hijo quitándole el acceso a su iPad y PS5, además de que le prohibirá usar su canal de YouTube.

“Él es nuestro hijo. Lo amamos. Vamos a resolver esto juntos como familia. Pero, saben, ver que se habían gastado 6 cifras en publicidad no autorizada por parte de nuestra empresa es un momento que te hace reflexionar”, concluyó David Sarkisyan. Y sí, este es el final de Mighty Mike Plays.

Ciertamente, ese tipo de casos son muy comunes. Por ejemplo, en 2022 se hizo viral el caso de un joven que usó la tarjeta de crédito de su papá y gastó más de $20,000 USD en microtransacciones de Genshin Impact.

Pero cuéntanos, ¿conoces algún caso similar? ¿Qué harías si te pasara algo parecido? Déjanos leerte en los comentarios.

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