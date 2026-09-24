Epic Games consiguió una enorme fortuna gracias a la popularidad de Fortnite, pero también muchos problemas legales. La desarrolladora enfrenta una nueva demanda, pues una organización a favor de los consumidores la acusa de manipular a los jugadores más jóvenes y motivarlos a comprar paVos mediante prácticas cuestionables.

Stichting Massaschade & Consument (SMC), asociación de Países Bajos, invitó a los jugadores afectados a unirse en una demanda colectiva contra la compañía de Tim Sweeney. Por medio de un comunicado, explicó sus motivos para llevar al Battle Royale a los tribunales por una acusación que anteriormente le costó a Epic Games varios millones de dólares.

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Epic Games recibe otra demanda por los patrones oscuros de Fortnite

Puede que el nombre de Stichting Massaschade & Consument suene un tanto familiar a los jugadores, pues anteriormente la organización demandó a PlayStation por supuestas prácticas anticonsumidor. Ahora, tiene en la mira a Epic Games, pues considera que Fortnite engañó a sus jugadores más jóvenes con patrones oscuros.

El organismo acusa al estudio de diseñar el Battle Royale para incentivar la compra de paVos, la moneda virtual que sirve para conseguir skins y más contenido cosmético. Considera que muchos elementos del juego motivan a los jugadores menores de 21 años a gastar en paVos por medio de “trampas” que crean un sentimiento de urgencia y FOMO (miedo a perderse algo).

SMC enumera elementos como cuentas regresivas, anuncios constantes dentro del juego y la falta de sistemas eficientes para verificar la edad de los usuarios. Asimismo, habla de un diseño que “expone a los jugadores jóvenes al riesgo de la adicción a los videojuegos o apuestas”.

“Jugaste a Fortnite. Y Fortnite jugó contigo. Por lo tanto, exigimos el reembolso de tus compras de Fortnite y una compensación (...) Una gran empresa de videojuegos tiene una responsabilidad adicional cuando participan jugadores jóvenes. Epic Games hizo lo contrario,” afirmó el organismo.

SMC exige a Epic Games dejar de usar patrones oscuros para incentivar las compras en Fortnite, eliminar elementos que puedan generar adicción al Battle Royale y una compensación por los daños. Para ser exactos, la organización exige un pago de €100 millones de euros que se repartirán entre los jugadores por medio de reembolsos.

Además, la organización pide una compensación extra por recopilar datos de menores sin el consentimiento de sus padres. Esta batalla legal acaba de iniciar, así que aún no hay un veredicto por parte de las autoridades. Los jugadores de Países Bajos que fueron afectados por esta situación se pueden unir a la demanda colectiva por medio de un formulario.

Fortnite enfrenta otra demanda por el uso de supuestos patrones oscuros que motivan a sus jugadores a gastar

Los patrones oscuros de Fortnite ya le costaron millones a Epic Games

A principios de 2023, La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ordenó a Epic Games pagar una multa millonaria por incentivar compras no deseadas en Fortnite: Battle Royale. Las autoridades le pidieron al estudio $245 MDD para hacer reembolsos a los jugadores, luego de que se comprobará el uso de patrones oscuros y dudosas prácticas de facturación.

La FTC señaló Epic Games por diseñar interfaces que confundieron y engañaron a los usuarios de Fortnite. El resultado fueron muchas compras no deseadas y cargos ilegales que se tradujeron en quejas. El estudio también tuvo que pagar otros $275 MDD por violar Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea.

“Epic puso en riesgo a niños y adolescentes a través de sus prácticas de privacidad laxas y les costó a los consumidores millones en cargos ilegales a través del uso de patrones oscuros”, afirmó anteriormente Samuel Levine, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC. La nueva demanda es muy similar, por lo que hay una alta probabilidad de que Epic Games tengan que desembolsar otra enorme suma de dinero como parte de una sanción.

El sistema de venta de paVos provocó nuevos problemas legales para Fortnite

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