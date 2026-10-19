El avance de la IA en el desarrollo de videojuegos lleva paso rápido y parece que firme pues las compañías importantes están cediendo ante el aparente encanto de lo que podría ser un cambio tecnológico que marque un antes y un después en la industria.

Recientemente, Epic Games estuvo en la mira luego de que un reporte revelara que cambió el proceso creativo de un proyecto muy importante para que se haga, en su mayoría, con IA y no con talento humano.

En marco de la polémica, Tim Sweeney, jefe de la compañía, aseguró que el uso de estas herramientas llevará a los videojuegos a una nueva edad de oro.

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Tim Sweeney defiende el uso de IA en el desarrollo de videojuegos y asegura que esto llevará a una nueva edad de oro

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de X, Tim Sweeney, director general de Epic Games, encendió la polémica por el uso de IA en el desarrollo de videojuegos.

De acuerdo con el directivo, y también desarrollador con amplio historial en la industria, el uso de estas herramientas permitirá que los jugadores tengan aquellos títulos que siempre han deseado y con menos recursos.

Al respecto, el jefe de Epic Games declaró:

“Los juegos que hemos deseado durante tanto tiempo, que no existen porque costarían varias veces más hacerlos de lo que recuperarían, pronto se volverán posibles. Lo mismo ocurrirá con los juegos que los desarrolladores quieren crear, pero hasta ahora no pueden con los recursos disponibles. Será una nueva edad de oro del gaming”.

The games we've long wanted, which didn't exist because they'd cost several times more to make than they'd earn back, will soon become possible. As will the games developers wanted to build, but couldn't with the resources available. It'll be a new golden age of gaming. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 17, 2026

Tras ser cuestionado sobre los límites de la IA en cuanto al proceso de desarrollo y lectura código, Tim Sweeney reveló que Epic Games ha experimentado con estas herramientas desde enero de este año y el avance ha sido notable al grado de que pronto ofrecerán estabilidad:

“Eso es lo que encontramos con experimentos de código en enero, pero ahora está MUCHO mejor, y estamos aprendiendo a organizar código, documentación y descripciones de arquitectura de archivos .md para proporcionar mucho más contexto y estabilidad arquitectónica.”

That's what we found with code experiments back in January, but now it's WAY better, and we're learning to organize code, documentation, and .md file architecture descriptions to provide way more context and architectural stability. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 17, 2026

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La semana pasada, un reporte de Jason Schreier, periodista de Bloomberg, reveló que Epic Games ordenó el retraso de un ambicioso shooter inspirado en franquicias de Disney como el universo de Marvel y Star Wars.

¿La razón? Según las fuentes, que optaron por el anonimato, es un cambio importante en el desarrollo que enfocaría la mayor parte del proceso hacia el uso de IA. Los desarrolladores aseguraron que la idea de Epic Games es que ya no hay más código hecho por humanos.

Tras revelarse esta información, Jake Jones, director de comunicación de Epic Games, respondió al reporte con el siguiente comunicado:

“Estamos adoptando el desarrollo acelerado por IA, liderados por desarrolladores de Epic, que son los visionarios y motores creativos de todo lo que hacemos”.

El reporte señala que la compañía dará uno de los pasos más polémicos hasta ahora al impulsar que el apartado artístico de este videojuego, y futuros proyectos, se haga solo con IA.

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