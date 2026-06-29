Palworld se ha mantenido en el ojo del huracán desde que fue anunciado en junio de 2021 por su gran parecido con Pokémon, y desde su lanzamiento ha recibido actualizaciones constantes que le han hecho ganar millones de jugadores. Con esto, dejó en claro que está bien posicionado a pesar de las comparaciones.

Esto no es casualidad, pues Pocketpair ha dado soporte a Palworld con más de 45 actualizaciones hasta ahora. Finalmente, el juego de supervivencia terminará su periodo de acceso anticipado con la versión 1.0 que, según John “Bucky” Buckley, responsable de comunicación y publicación de Pocketpair, será enorme.

De acuerdo con la publicación Bucky en la plataforma X, el empleado de Pocktpair asegura que las notas del parche alcanzan 27 páginas en formato PDF, una cifra que refleja la enorme cantidad de contenido, ajustes y mejoras que llegarán con la actualización.

La actualización 1.0 estará disponible el 10 de julio de 2026 y marcará el final del acceso anticipado de Palworld. Pocketpair confirmó además que el parche incluirá nuevas zonas para explorar, una expansión importante de la historia, más criaturas para capturar, armas inéditas, equipo y sistemas completamente renovados.

Losing my mind trying to make nice patch notes for Palworld 1.0...who'd have thought that, *checks notes*, 27 pdf pages of changes and additions would be hard to make neat 😣 — Bucky | Palworld (@Bucky_cm) June 26, 2026

Ante el lanzamiento de esta actualización, la comunidad de jugadores ha reaccionado favorablemente. En foros y páginas especializadas, muchos usuarios celebran la publicación de Bucky como una buena señal de que Palworld va por buen camino. Ya que, con tanto contenido, podría sentirse como un juego nuevo.

Mientras llega la Palworld 1.0, cuéntanos, ¿crees que Palworld cumplirá con las expectativas? ¿Será que al fin terminen las comparaciones? No olvides dejar tu respuesta en la caja de comentarios.

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