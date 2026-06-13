Los esfuerzos legales de Nintendo por acabar con Palworld y Pocketpair podrían no dar resultado, al menos no como lo espera la compañía de Kioto que segura que plagiaron a Pokémon.

Un reporte reciente reveló que la hora de la verdad está por llegar para ambas empresas en un tribunal de Japón y a diferencia de lo que se pensó, Pocketpair se saldría con la suya.

La expectativa es que Nintendo obtenga una victoria, pero mínima y su único resultado sería un pago por una cifra ridícula.

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La demanda de Nintendo contra Palworld en Japón tendría un desenlace inesperado

De acuerdo con un reporte del sitio especializado en patentes y asuntos legales de videojuegos, Gamesfray, Nintendo y Pocketpair finalizaron con la presentación de sus respectivos documentos en la demanda que los enfrenta por un supuesto plagio y violación de derechos de autor en Palworld.

Al respecto, se menciona que la siguiente parte del proceso es la presentación de pruebas para el 1 de octubre y una primera opinión del tribunal para el 9 de noviembre.

Aunque la expectativa es que gane Nintendo, hay un detalle que juega en contra de la compañía japonesa. Pocketpair aplicó cambios suficientes a Palworld en medio de la demanda, por lo que los alegatos de Nintendo solo aplican contra las versiones anteriores del juego que, por cierto, estrenará su versión 1.0 el 10 de julio.

Nintendo recibiría una cantidad muy pequeña como pago por el supuesto daño causado por Pocketpair y Palworld

Aunque se espera que la demanda sea favorable de cierto modo para Nintendo, el alcance en materia de pago de daños sería mínimo.

Los especialistas estiman que, en caso de que el tribunal falle a favor de Nintendo contra Palworld, solo reciba un máximo de $30 mil dólares, además de que no impediría el lanzamiento de la versión final del juego.

Al final, Pocketpair se saldría con la suya:

"Basándonos en el alcance reducido del caso, no vemos ninguna vía de victoria sobre ninguna versión actual o muy reciente de Palworld para Nintendo. No habrá ninguna orden judicial con impacto en el mundo real“.

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