Aunque los sistemas de cambio corporal en los videojuegos no son una novedad, es una mecánica que no siempre se implementa. Grand Theft Auto VI no será el único juego que próximamente lo incluirá, sino que también está en camino un título JRPG en el que una waifu podrá cambiar su figura según cuanto coma.

Si eres fan de los juegos de Gust, seguramente sabes que para las últimas entregas de la serie Atelier el estudio ha resaltado cierta característica de sus waifus. Para la siguiente iteración, Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories, la característica que destacaría de su protagonista sería su capacidad para copiar habilidades al comer cosas; de hecho, incluso podría obtener ciertos atributos en su apariencia a partir de lo que ingiriera, lo cual en conjunto le ayudaría a abrirse paso en su aventura.

Sin embargo, Gust decidió llevar esta mecánica de juego más allá, pues acaba de anunciar que Karia incluso engordará conforme coma.

A la protagonista de Atelier Karia le encanta comer y se reflejará en el juego (imagen: Gust, Koei Tecmo)

Karia podrá engordar y enflacar según cuanto coma en nuevo Atelier

Semanas atrás, Gust y Koei Tecmo llevaron a cabo una encuesta que generó mucho interés, pues registró más de 38,000 respuestas, y lo que más destaca es que por petición de los jugadores la forma del cuerpo de Karia podrá cambiar según cuanto coma durante las sesiones de comida y se reflejará en todo momento, incluyendo durante las batallas.

Los responsables del juego publicaron los resultados de la entrevista y revelan que 78.9% de los participantes expresaron que querían esta mecánica, 9.7% no y 11.4% votaron indiferentemente. Lo que llama la atención es que donde tuvo mayor aceptación fue en regiones de habla inglesa (90.79%), seguido de Japón (74.61%).

Fans pidieron la mecánica de engordar/enflacar para Atelier Karia (imagen: Gust, Koei Tecmo)

Como puedes ver en las imágenes, Karia podrá ganar desde un par de kilos a más de 10, lo cual se notará principalmente en su barriga, pero también podrá enflacar e incluso verse más flaca que la versión estándar. Desde luego, habrá un límite y no será posible llevarla a un grado alarmante de delgadez o gordura.

Si bien esta mecánica dará un poco más de realismo en la manera en la que funciona el metabolismo, es probable que no les agrade a algunos jugadores, que tal vez prefieran ver a Karia siempre esbelta.

No deberán preocuparse, puesto que esta mecánica de juego podrá inhabilitarse dentro del juego. De igual forma, será posible conservar alguna forma de Karia y evitar que cambie sin importar su alimentación.

El cuerpo de Karia cambiará según cuanto coma y se reflejará en toda la aventura (imagen: Gust, Koei Tecmo)

Karia recibirá atuendos y más contenido

Como parte de los resultados, también se revelaron los atuendos en los que a los jugadores les gustaría ver a Karia y los 3 más populares fueron Dark Girly, Gothic Lolita y Visual Kei, lo que significa que se añadirán al juego.

Finalmente, Gust publicará una historia corta en la que Karia irá a un recorrido de comida, tema por el que más votaron los encuestados. De igual forma, el equipo de desarrollo responderá las preguntas que más interesaron a los fans, precisamente sobre la implementación de la mecánica de comer, la creación de Karia y el enfoque principal durante el desarrollo del título.

Los jugadores votaron por estos atuendos para Karia (imagen: Gust, Koei Tecmo)

¿Qué te parece la mecánica de comida de Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories? Cuéntanos en los comentarios.

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