Así como 2B hizo con NieR, Reisalin “Ryza” Stout revitalizó la franquicia JRPG Atelier. Koei Tecmo es consciente de la gran popularidad de este personaje, podemos verlo en la cantidad de mercancía que la compañía produce anualmente y a la lista acaba de sumarse un chatbot IA para que sus fans hablen con ella, pero están más bien enojados.

Sin mucho ruido en torno al proyecto, Koei Tecmo anunció a inicios de agosto RyzaChat:AI, una experiencia RPG fundamentada en la inteligencia artificial (IA) con modalidad chatbot que permitiría al jugador tener conversaciones con Ryza con posibilidades virtualmente infinitas.

Los fans de la popular waifu respondieron como se esperaba; de hecho, fue tanta la emoción que hubo un número alto de registros que Gust y SpiralAI retrasaron el lanzamiento del 18 al 25 de agosto en Japón con la finalidad de adquirir más GPU y mejorar los servidores para que los usuarios no tuvieran problemas en su estreno y pudieran fortalecer su relación parasocial con su waifu a gusto.

Fans no están contentos con el chatbot IA de Ryza de Atelier

No obstante, los jugadores pasaron un mal rato de todas maneras. Si bien en Occidente los jugadores suelen mostrar una postura en contra de la IA, en Japón y otros países de Oriente es un poco diferente; ése no era el problema, la culpa la tenía el agresivo modelo de monetización de la aplicación.

Aunque la experiencia puede descargarse sin costo, lo gratuito se acaba tan pronto los jugadores terminan el tutorial, pues luego de gastarse sus 2 intentos gratuitos de hablar con Ryza ya no pueden entablar más conversación.

Estamos hablando entonces de una experiencia free-to-start, por cuanto no hay manera de regenerar la energía o los intentos de conversación con el tiempo (free-to-play, pues), sino que se requiere forzosamente desembolsar dinero para adquirir una suscripción de ¥890 JPY al mes o ¥6000 JPY al año.

Ni los fans de Atelier están contentos con el juego chatbot RyzaChat:AI (imagen: Koei Tecmo)

Pero esto es peor de lo que parece, puesto que usuarios indican que incluso con esta suscripción es fácil quedarse sin intentos de conversación o tokens, porque se ofrecen sólo 15 tokens cada 10 días (alrededor de 45 al mes), algo que es insuficiente y que los obliga a comprar tokens aparte.

Por si fuera poco, estos paquetes o suscripciones no incluyen la opción de cambiar el vestuario de Ryza (desde luego, el bikini no podía faltar), sino que es necesario hacer un pago aparte.

Con todo, los fans no están contentos y puede notarse fácilmente en la página del juego en la App Store, en donde tiene la penosa calificación de 1.9 estrellas de 5, con un montón de comentarios negativos.

Si quieres a Ryza en bikini tendrás que pagar más (imagen: Koei Tecmo)

¿Qué es RyzaChat:AI? ¿Llegará el chabot de Atelier a Occidente?

Este chatbot ofrecido con características de RPG para móviles permite a los jugadores explorar diferentes lugares, como ríos, bosques en los cuales poder obtener recursos útiles para la aventura.

En las conversaciones que el jugador tiene con Ryza pueden aparecer otros personajes populares de la serie, como Klaudia. y Ryza puede dar las respuestas ya sea en texto o voz, incluyendo una opción de susurros para los amantes del ASMR.

Si bien Ryza: AI está fundamentado en la inteligencia artificial, Koei Tecmo deja claro que respeta el trabajo artístico de los creadores originales, por lo que no se usa IA generativa para el juego, sino que están involucrados la actriz de voz de Ryza y el ilustrador Toridamomo como supervisor de artistas nuevos.

“La voz de Ryza se ha elaborado a partir de grabaciones realizadas con el consentimiento personal de Yuri Noguchi; en ningún caso se utilizan datos de voz para entrenamiento ni se emplean sin autorización”, mencionó Koei Tecmo. “Al tratarse de un título con licencia oficial, una parte de los ingresos se destina a los creadores que lo hicieron posible”.

Además, las conversaciones no se usan para entrenar a la inteligencia artificial: “disfruta tus conversaciones con Ryza con total tranquilidad”.

Como era de esperarse, el chatbot de Ryza está disponible únicamente en Japón, pero hay planes para una versión para Occidente con soporte al inglés, portugués de Brasil, indonesio, hindú y chino tradicional; desafortunadamente no se ha hablado de soporte al español.

¿Estarías dispuesto a pagar para hablar con Ryza por medio de RyzaChat:AI? Cuéntanos en los comentarios.

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