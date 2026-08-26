La expectativa que existe alrededor de Grand Theft Auto VI es algo que simplemente nunca se ha visto. Muchos jugadores esperan que sea el mejor juego de la historia y marque la siguiente evolución de la industria. Si bien habrá que esperar para descubrir qué tiene por ofrecer, el primer preview oficial ya reveló mucha información interesante.

De esta manera, ya sabemos que la nueva entrega de la franquicia estrella de Rockstar Games y Take-Two Interactive tendrá muchas mecánicas y todo tipo de sistemas que prometen llevar el realismo y la inmersión a un nivel completamente diferente.

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Grand Theft Auto VI será el juego más inmersivo de la franquicia

La semana pasada, empezaron a circular muchos clips filtrados que, por primera vez en la historia, permitieron ver jugabilidad real sin edición o cortes. Rockstar Games confirmó que el material es auténtico, y en un comunicado lamentó que los jugadores vieran el título de esa manera. Se supone que la presentación oficial tendrá lugar el 27 de agosto en Netflix.

Faltan pocas horas para conocer cómo lucirá GTA VI en movimiento. Dicho esto, la revista Dazed tuvo la fortuna de conversar con los desarrolladores y ver el juego con antelación, y mediante un artículo de preview ya compartió muchísimos detalles sobre el contexto narrativo, los sistemas que darán forma a la experiencia jugable y el mapa abierto.

En primer lugar, el mundo será mucho más reactivo que antes. Esto significa que los NPC reaccionarán de forma realista en función de las acciones de los protagonistas, pues, por ejemplo, pueden asustarse si ven a Jason o Lucia pasear por las calles mientras sujetan un rifle.

Los personajes no jugables que recorren la ciudad de Vice City y sus alrededores también serán mucho más variados, pues tendrán diferentes edades, personalidades, estilos de ropa y tipos de cuerpo, según la zona del mapa. El artículo detalla que incluso algunos podrían tener modificaciones corporales como perforaciones y cirugías plásticas.

Según lo que se detalla en el previo, Rockstar Games puso mucho empeño en la vestimenta y las marcas, pues la moda desempeña un rol clave en la experiencia. La intención es que la ropa, los peinados y accesorios denoten diferentes culturas, niveles de riqueza y estilos de vida, que cambiarán en función del área del mundo abierto.

“Para plasmar esa diversidad en el juego, desarrollamos nuevas herramientas y procesos que nos permitieron crear la población de personajes más detallada y variada que jamás hayamos creado”, afirma Lee Lloyd, directora artística sénior de personajes.

El mapa de Grand Theft Auto VI también será inmenso, pues abarcará diversas zonas. Si bien GTA IV y GTA V ya jugueteaban con la idea de implementar sitios web, la nueva entrega llevará esos sistemas al siguiente nivel. En efecto, habrá redes sociales completamente funcionales, e incluso algunas de las accesiones de los protagonistas podrían volverse virales en Internet.

El mapa abierto de GTA VI será gigante y será el más realista de la franquicia

Así funcionará la dinámica de Jason y Lucia en Grand Theft Auto VI

La inmensa mayoría de las entregas de la serie sólo presentan un personaje jugable. Eso cambió en 2013 con GTA V, que presentó a 3 protagonistas. El nuevo juego de la franquicia dará un paso atrás y únicamente presentará una dupla: Jason Duval, un exmilitar; y Lucia Caminos, una luchadora que acaba de salir de prisión.

Rockstar Games confirmó que Jason y Lucia pueden explorar juntos el mundo abierto, pero también es posible utilizar cada personaje por separado. Tal como se dijo en los primeros reportes de Grand Theft Auto VI, los protagonistas tendrán una relación de pareja muy similar a la de Bonnie y Clyde.

Esta dinámica abre un nuevo abanico de posibilidades. Por ejemplo, los jugadores pueden conducir por la autopista con Jason, y posteriormente cambiar a Lucia en el asiento del copiloto para navegar por Internet en el teléfono. Y sí, será posible intercambiar entre ambos personajes en los momentos de acción y en las persecuciones.

Grand Theft Auto: San Andreas se caracteriza por presentar un sistema de peso o musculatura, que permite cambiar el aspecto de CJ. GTA VI traerá esta mecánica de regreso, pues el artículo oficial revela que será posible realizar ejercicio para tonificar los músculos. Por el contrario, comer mucho hará que Jason y Lucia suban de peso.

La nueva entrega también llevará el realismo a otro nivel al presentar elementos RPG que afectarán a los protagonistas. Por ejemplo, la falta de sueño y las persecuciones constantes tendrán un impacto negativo en su apariencia, aunque aún está por verse si eso tendrá consecuencias jugables.

Esto es apenas la punta del iceberg, y se espera que próximamente se comparta más información sobre GTA VI.

Jason y Lucia se comportarán como una pareja de verdad en Grand Theft Auto VI

Pero cuéntanos, ¿te emociona la nueva entrega? ¿Crees que es el juego más ambicioso de la historia? Déjanos leerte en los comentaros.

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