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Si estuviste al pendiente de las presentaciones de los días pasados, seguramente viste la revelación de Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories. La nueva entrega de la saga tendrá a una protagonista jamás vista y lo curioso es que tiene algo en común con Kirby.

Luego de compartir el trailer de anuncio en el Nintendo Direct, Gust y Koei Tecmo publicaron un nuevo avance junto con los detalles de la nueva aventura de la serie, que se llevará a cabo debajo del continente de Aladiss.

Karia de Atelier come cosas para obtener habilidades como Kirby

Como es costumbre en la saga, esta nueva entrega tendrá como elemento principal la síntesis, pero en esta ocasión tendrá un impacto más grande en el gameplay, puesto que no sólo podrá usarse para el combate y las construcciones, sino también para la exploración y las comidas.

Por primera vez en Atelier, la protagonista, Karia, podrá generar objetos o comida que podrá ingerir (incluso bombas) y a partir de ellos obtener conocimientos y habilidades, lo cual también cambiará su apariencia.

Esta mecánica de juego nos recuerda principalmente a Kirby, que absorbe cualquier cantidad de cosas o enemigos para abrirse paso en sus aventuras. Como ves, algo muy parecido hará Karia, pues esta capacidad también será clave para recuperar sus recuerdos perdidos por la amnesia y abrirse camino por lugares de otra manera inaccesibles.

“Aventurera perteneciente al grupo de exploración de Aladiss que no recuerda su pasado”, se lee en la descripción del personaje en la página oficial del juego. “Tiene el poder de comerse y analizar casi cualquier cosa. Se unió al grupo de exploración para ganar dinero, pero comienza a buscar conocimientos sobre alquimia y su pasado mientras investiga el mundo secreto bajo Aladiss”.

Por primera vez en esta serie también habrá combates con enemigos colosales, por lo que esta habilidad será muy útil para Karia, que además contará con la ayuda de sus compañeros, entre los cuales destaca Yumia, que regresará con una apariencia renovada.

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories debutará a inicios de 2027 en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, pero aún no hay día de lanzamiento.

Atelier Karia tendrá una protagonista que podrá comer hasta bombas y aprender habilidades como Kirby (imagen: Koei Tecmo, HAL Laboratory, Nintendo, LEVEL UP)

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