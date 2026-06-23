La segunda mitad de 2026 se perfila para ser un periodo sumamente concurrido en la industria de los videojuegos, pues grandes lanzamientos AAA y estrenos independientes se amontonaron en un par de meses para huir del que fácilmente es el proyecto más importante de la década: GTA VI. En este contexto, Lords of the Fallen II decidió dar un paso al costado.

El soulslike de fantasía oscura tardará más en debutar, lo que es una mala noticia para los fanáticos que esperaban su debut. El cambio de planes fue un mal necesario, además de que los desarrolladores aprovecharán el tiempo extra para implementar la retroalimentación de la comunidad y aplicar otros cambios.

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Lords of the Fallen II se retrasa hasta 2027, ¿cuándo debutará el soulslike?

Originalmente, el videojuego de Ci Games iba a debutar durante el otoño de 2026. Lo que parecía ser un periodo seguro rápidamente se convirtió en la temporada más competitiva del año, pues se espera el lanzamiento de al menos una decena de títulos entre septiembre y octubre. ¿La razón? Muchos estudios se alejaron de GTA VI.

En un intento de darle un margen de maniobra más amplio a Lords of the Fallen II, el estudio decidió mover la fecha de estreno. El director Marek Tyminski confirmó que el souslike ahora llegará a las tiendas durante el primer trimestre de 2027, lo que sitúa su lanzamiento entre enero y marzo del próximo año.

En un comunicado en redes sociales, el jefe de Ci Games señala que la nueva ventana de estreno posiciona estratégicamente al juego fuera de un “periodo navideño altamente competitivo”, lo que asegurará que el título “reciba la atención dedicada que merece” por parte de los jugadores.

Aunque Marek Tyminski no lo menciona específicamente, es evidente que el estudio quiso alejarse de Grand Theft Auto VI, cuyo debut sigue previsto para el 19 de noviembre de 2026. Además, el retraso evitará que Lords of the Fallen II tenga que luchar por la atención de los jugadores en un periodo sumamente reñido.

Tan solo en septiembre se espera el debut de Marvel’s Wolverine, Fire Emblem: Fortune’s Weave, Warhammer 40,000: Dawn of War IV, Control Resonant, Silent Hill: Townfall y Onimusha: Way of the Sword. Octubre tampoco es más tranquilo, pues durante dicho mes veremos el lanzamiento de Raymand Legends Retold, Star Wars, Ace Combat 8, Modern Warfare 4 y un sinfín de otras propuestas.

La competencia será tan intensa que Valor Mortis, un soulslike ambientado en la época de Napoleón Bonaparte, dio un paso al costado y movió su debut un par de semanas. Fable, el RPG de Playground Games y XBOX, también sufrió un retraso por la misma razón.

Es probable que otros títulos sigan los mismos pasos y decidan realizar ajustes en sus calendarios.

Lords of the Fallen 2 movió su fecha de estreno hasta inicios de 2027

Lords of the Fallen II recibirá más mejoras y cambios gracias al retraso

Si bien darle alejarse de una temporada altamente competitiva fue una razón importante para mover el lanzamiento, el retraso también representará una excelente oportunidad para que los desarrolladores ajusten la jugabilidad con base a los comentarios de los jugadores.

Así lo confirmó Marek Tyminski en su comunicado, donde explica que, a medida que el desarrollo de Lords of the Fallen II continúa y avanza, el equipo colabora con un grupo dedicado de fans especializados en soulslike. La retroalimentación de dichos jugadores es muy “valiosa”.

De esta manera, los desarrolladores identificaron “oportunidades significativas para refinar y fortalecer aún más la experiencia general”. De acuerdo con el director, las mejoras que se planean implementar requieren una integración adicional y más tiempo de pulido. En última instancia, esto permitirá a Ci Games “entregar la mayor calidad posible en el lanzamiento”.

Finalmente, el directivo detrás de la compañía agradeció el apoyo de la comunidad y expresó su compromiso con el proyecto.

Lords of the Fallen II carece de una fecha de lanzamiento, pero debutará en los primeros 3 meses de 2027. Se espera que esté disponible para PlayStation 5, XBOX Series X|S y PC.

Ci Games utilizará el tiempo extra para refinar la experiencia y aplicar mejoras en Lords of the Fallen II

Pero dinos, ¿te molesta el retraso? ¿Crees que mover la fecha de estreno fue la decisión correcta? Déjanos leerte en los comentarios.

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