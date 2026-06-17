GTA VI promete ser un maremoto que sacudirá por completo a la industria. Los analistas predicen que lo nuevo de Rockstar Games venderá más de 40 millones de unidades en su debut, lo que claramente significa que los jugadores sólo tendrán ojos para ese juego. A pesar de la dura competencia, los desarrolladores de Control Resonant se mantienen firmes y optimistas.

La más reciente entrega de la franquicia de Remedy Entertainment debutará a finales de septiembre. Y si bien llegará a las tiendas mucho antes que Grand Theft Auto VI, deberá enfrentarse a los más de 10 títulos que se estrenará a la cercanía y que conformarán uno de los periodos más concurridos del año.

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Control Resonant es suficientemente “único” para destacar del resto de lanzamientos

El furor por Grand Theft Auto VI obligó al resto de compañías a planear en torno a ese lanzamiento. En consecuencia, noviembre luce particularmente desértico y vació, con muy pocos juegos que debutarán en ese mes. En contraste, septiembre y octubre les dará la bienvenida a muchos videojuegos de grandes y pequeños estudios.

Control Resonant debutará el 24 de septiembre de 2026, el mismo día que uno de los títulos más esperados por los fans del terror: Silent Hill: Townfall. Poco después, el 25 de septiembre, se lanzará Onimusha: Way of the Sword de Capcom. La competencia es feroz, y eso sin considerar el resto de títulos que llegarán durante la temporada.

¿Acaso Remedy Entertainment está asustado y planea cambiar la fecha de lanzamiento? En lo absoluto. Durante una entrevista reciente, Sergey Mohov, diseñador principal de gameplay del título de acción, reveló que 2026 será un “gran año para ser gamer” y puntualizó que él mismo está emocionado por el próximo Onimusha.

En lo que respecta al estreno de Control Resonant, el creativo afirma que fijaron la fecha de estreno hace bastante tiempo y señala que el juego ofrecerá una experiencia muy pulida y suficientemente única. Al final del día, confía en que los jugadores lo comprarán y disfrutarán en el lanzamiento.

“Nos decidimos por esta fecha hace mucho tiempo. Ya la teníamos planeada desde hace tiempo. En definitiva, vamos a ofrecer a los jugadores una experiencia realmente pulida, excelente y muy completa para esa fecha. Confiamos plenamente en el juego que vamos a entregar y creemos que es lo suficientemente único como para que la gente lo compre y lo disfrute”.

Control Resonant comparte la misma fecha de estreno que silent Hill: Townfall, y ambos juegos debutarán el 24 de septiembre de 2026

Alan Wake y Control deberían vender más, reconoce Remedy

Este ciertamente es un enfoque peculiar, y sólo el tiempo dirá si los desarrolladores dan su brazo a torcer y cambian la fecha de lanzamiento de Control Resonant. Mientras tanto, algunas compañías empiezan a reconsiderar sus estrategias. Por ejemplo, el estudio detrás de Valor Mortis decidió evitar la competencia y movió el debut a octubre.

Lo que hace que estas declaraciones sean particularmente llamativas es el hecho de que Remedy Entertainment reconoció que sus franquicias no venden tanto como deberían, y destacó los casos de Alan Wake y Control. El tema salió a colación a finales de mayo en una entrevista con The Game Business.

Durante la charla, Jean-Charles Gaudechon, director ejecutivo de la compañía, reconoció los retos que enfrentan para alcanzar una audiencia más amplia, y cree que los acuerdos con películas y series podrían ayudarles a conseguirlo.

“Franquicias como Control, Alan Wake, etcétera, podrían ofrecer mucho más. Existe una visión de futuro para algunas de estas propiedades intelectuales, que necesitan encontrar su público mucho más allá de la audiencia actual. Es sumamente emocionante (…) Creo que Alan Wake debería haber vendido más. Control debería haber vendido más”.

Remedy Entertainment espera que Control Resonant destaque y sea un éxito de ventas, a pesar de la dura competencia de septiembre

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