Septiembre de 2026 se perfila como uno de los meses más brutales para la industria de los videojuegos y todos los que amamos estar al pendiente de todos los estrenos. Con decenas de lanzamientos importantes programados para esas semanas y la sombra de Grand Theft Auto VI cada vez más cerca, algunos estudios ya comenzaron a tomar decisiones drásticas para evitar quedar sepultados entre tantos estrenos.

El más reciente caso es el de Valor Mortis, el nuevo RPG de acción desarrollado por One More Level, estudio conocido por la saga Ghostrunner. Aunque apenas hace unos días había confirmado su fecha de lanzamiento, ahora sus responsables anunciaron un retraso de última hora.

Valor Mortis cambia su fecha de estreno para escapar del caos de septiembre

Originalmente, Valor Mortis iba a debutar el próximo 24 de septiembre, justo como se reveló en el último Xbox Games Showcase. Sin embargo, el equipo decidió mover su lanzamiento hasta el 13 de octubre de 2026.

La razón no tiene que ver con problemas de desarrollo ni con la necesidad de pulir el juego. De hecho, los responsables fueron bastante transparentes al admitir que simplemente no quieren competir en uno de los meses más congestionados que se recuerdan.

“Queremos darle a Valor Mortis (y a tu cartera) un poco de espacio para respirar”, señaló One More Level en un comunicado.

We are moving our release date to October 13th pic.twitter.com/LHHhg9BAiT — Valor Mortis (@ValorMortis) June 11, 2026

Control y Onimusha fueron el detonante del retraso

Según explicó Blake Rochkind, jefe de publicación en Lyrical Games, septiembre parecía una ventana ideal cuando eligieron la fecha original. Sin embargo, la situación cambió rápidamente.

Poco después, títulos como Control Resonant y Silent Hill: Townfall anunciaron su llegada para el mismo 24 de septiembre. Para empeorar las cosas, Onimusha: Way of the Sword se lanzará apenas un día después.

Rochkind confesó que en cuanto Remedy confirmó la fecha de Control Resonant, supieron que debían replantear sus planes.

Incluso reconoció que consideran al nuevo proyecto de Remedy como un serio candidato a Juego del Año, por lo que prefirieron apartarse antes de quedar atrapados en medio de la competencia.

GTA 6 está cambiando los planes de toda la industria

Aunque Grand Theft Auto VI no llegará hasta más adelante, su impacto ya se está sintiendo en toda la industria.

Muchos estudios parecen estar utilizando septiembre como la última gran ventana para lanzar sus proyectos antes de que el nuevo fenómeno de Rockstar absorba la atención de jugadores, medios y creadores de contenido.

El problema es que esta estrategia provocó exactamente el efecto contrario: demasiados juegos importantes terminaron concentrándose en el mismo periodo.

Por ello, cada vez más compañías están analizando movimientos estratégicos para encontrar una ventana menos saturada.

Grand Theft Auto VI podría ser uno de los fenómenos más grandes del entretenimiento

¿Qué es Valor Mortis?

Valor Mortis es un soulslike en primera persona desarrollado por los creadores de Ghostrunner.

La aventura pone a los jugadores en la piel de un antiguo soldado del ejército de Napoleón que regresa de la muerte para enfrentarse a hordas de cadáveres, criaturas monstruosas y peligros sobrenaturales en un mundo oscuro y hostil.

El proyecto ha llamado la atención por combinar combates exigentes inspirados en los juegos tipo Souls con una perspectiva en primera persona que busca ofrecer una experiencia mucho más inmersiva.

Ahora, sus desarrolladores esperan que el retraso de unas cuantas semanas les permita llegar a más jugadores sin tener que enfrentarse directamente a algunos de los lanzamientos más esperados del año.

Y a ti, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Imaginabas que Valor Mortis cambiaría de fecha a pocos días de anunciarla? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Valor Mortis.