A pesar de las polémicas relacionadas con aumentos de precio, despidos masivos, cierre de estudios y demás escándalos, es innegable que 2026 ha sido un excelente año en lo que se refiere a lanzamientos de muy buena calidad. Y sí, la segunda mitad se perfila para ser igual o incluso mejor gracias al estreno de títulos muy esperados. En medio de esa avalancha, Fable decidió dar un lado al costado y retrasar su debut hasta 2027.

La más reciente entrega de la franquicia es uno de los proyectos con mayor expectativa entre los fanáticos de la fantasía, y la espera empieza a sentirse pesada. La vimos por primera vez en 2020 junto al anuncio de las consolas de actual generación de Microsoft, así que ya pasaron 6 años desde su revelación inicial.

Tristemente, los jugadores deberán ser incluso más pacientes porque el proyecto de Playground Games cambió su fecha de lanzamiento una vez más y ahora se saltará por completo este año. La única buena noticia es que el retraso no es tan significativo como muchos esperaban.

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Fable debutará hasta febrero de 2027

El 29 de mayo de 2026, XBOX confirmó lo que muchos temían: el RPG de fantasía debutará más tarde de lo previsto. Dicho esto, el cambio de planes tiene justificación, especialmente al considerar el apretado calendario de lanzamientos de la compañía y otros estudios para la segunda mitad del año.

En un comunicado oficial, Microsoft recordó que en los próximos meses debutarán importantes títulos first-party, como Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day y el recién anunciado Call of Duty: Modern Warfare 4. También reconoció que hay juegos de terceros que llegarán en lo que resta del año: desde Control Resonant hasta Star Wars: Galactic Racer.

Y sí, XBOX mencionó específicamente a Grand Theft Auto VI, que se perfila para ser el lanzamiento más importante de la década. Con todo esto en mente, se tomó la decisión de retrasar Fable hasta febrero de 2027 para garantizar que pueda tener “el protagonismo que se merece”.

La compañía prometió que compartirá un nuevo vistazo al esperado RPG de Playground Games y otros lanzamientos first-party muy esperados durante el Xbox Games Showcase, el evento en vivo que tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio de 2026.

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Fable se aleja de GTA VI, el juego más esperado de la historia

Al momento en que se compartió esta noticia, Fable aún no tenía una fecha de lanzamiento oficial más allá de que iba a debutar en algún punto del otoño de este año. Su ventana de estreno generó dudas, pues coincidía con el debut de posiblemente el juego más esperado e importante en la historia reciente: GTA VI.

En 2024, Matt Booty de Xbox confesó que muchas compañías iban a planear sus futuros estrenos y nuevos proyectos en torno al videojuego de Rockstar Games y Take-Two Interactive. También reconoció que nadie en la industria desea estar “a la sombra del gran lanzamiento de otra persona”.

En abril de este año, empezaron a surgir rumores que señalaban que Fable podría sufrir un retraso de último minuto para, precisamente, alejarse de Grand Theft Auto VI. En aquel entonces, la cuenta oficial del juego desmintió dicho rumor y señaló que el debut aún estaba previsto para otoño… parece que hubo un cambio de planes.

Fable se retrasa hasta 2027 para escapar de la competencia

Jeff Grubb, informante confiable de Giant Bomb, dio a conocer el mes pasado que en Microsoft existía preocupación por la posibilidad de que el juego de rol compitiera con el videojuego de Rockstar, cuyo lanzamiento parece estar ya confirmado para el 19 de noviembre de 2026.

También surgieron reportes que señalaban que Playground Games busca más personal para completar el desarrollo del RPG.

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