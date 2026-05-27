Marathon dio mucho de qué hablar en su revelación inicial, y la polémica se intensificó en su lanzamiento oficial. Aunque los jugadores que le dieron una oportunidad concuerdan en que es divertido y tiene potencial, es innegable que el título enfrenta dificultades para llegar a una audiencia masiva. Sony ya busca maneras de atraer nuevos jugadores.

Esta semana, Bungie publicó un artículo en el que detalla las novedades más importantes que llegarán a su shooter de extracción durante la Temporada 2, que ya tiene fecha de lanzamiento. También reveló que el juego se volverá free-to-play, aunque los jugadores deben moderar las expectativas.

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Marathon estará gratis por tiempo limitado en PS5

A través de una publicación en el blog oficial de PlayStation, Brian Ekberg, jefe editorial del estudio desarrollador, profundizó en las características y el nuevo contenido que está en camino al videojuego multijugador. Los fanáticos pueden esperar cambios importantes que pretenden hacer que la fórmula permanezca interesante y fresca.

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De igual forma, Bungie dio a conocer que Marathon se volverá free-to-play, lo que significa que los jugadores tendrán acceso completo y podrán explorar todo el contenido disponible sin gastar un dólar. Eso sí, es importante aclarar que se trata de una oportunidad de tiempo limitado.

El FPS online únicamente estará disponible gratis del 2 al 9 de junio, así que los nuevos fanáticos tendrán una semana para unirse a la diversión y participar en las partidas. Después de esa fecha, el juego volverá a ser una experiencia premium y los fanáticos deberán comprarlo si desean continuar con su aventura.

La buena noticia es que el estudio propiedad de Sony dio a conocer que aquellos que decidan adquirir la versión completa conservarán todo su progreso y podrán continuar desde donde lo dejaron en la Temporada 2. Otro punto positivo es que no es necesario estar suscrito a PS plus para probar el título durante esta promoción.

Eso sí, Brian Ekberg de Bungie confirmó que solamente será posible probar gratis Marathon en PlayStation 5, lo que parece indicar que esta oportunidad brillará por su ausencia en PC. Lo anterior es una decisión polémica, pues reportes previos revelaron que la mayor base de usuarios del proyecto está en Steam.

Marathon celebrará una prueba gratuita en PlayStation 5 del 2 al 9 de junio

Es fácil asumir que esta promoción forma parte de una estrategia más amplia para atraer nuevos jugadores. En su último informe financiero, Sony reportó pérdidas por un valor de $564 millones de dólares asociadas a Bungie, impulsadas principalmente por el débil desempeño del shooter de extracción y la caída de Destiny 2.

¿Qué llegará en la Temporada 2 de Marathon?

Una buena noticia es que la Temporada 2, que debutará el 2 de junio, reinicia la progresión del equipo, así que es un buen momento para adentrarse por primera vez en Marathon y explorar todo lo que ofrece en su estado actual. Ahora bien, ¿qué llegará en la próxima tanda de contenido? Hay grandes novedades en camino.

Bungie detalló que el título recibirá mejoras de calidad de vida que deberían hacer que la experiencia general sea más agradable tanto para nuevos jugadores como veteranos. La compañía confirmó que habrá una mayor velocidad de progresión en el sistema de facciones y una Bóveda más grande.

También se ajustarán los contratos más frustrantes para hacerlos más accesibles y se realizarán otros cambios “que facilitan el progreso”. Y claro, una de las grandes novedades de Marathon será el Pantano Oscuro, una nueva zona que se caracterizará por su luz escasa y ambientes sumidos en la absoluta oscuridad.

La Temporada 2 de Marathon iniciará el 2 de junio e incluirá mucho contenido nuevo

El FPS también le dará la bienvenida a Centinela, un nuevo runner defensivo que podrá controlar el espacio y definir el curso de los enfrentamientos gracias a sus habilidades especiales.

Pero dinos, ¿te animarás a probar gratis el juego? ¿Lo comprarás si te gusta? Déjanos leerte en los comentarios.

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