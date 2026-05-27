Destiny 2 vivió mejores momentos, pero aun así permanece como uno de los títulos multijugador más queridos. Por desgracia, muy pronto recibirá la que se perfila para ser su última actualización de contenido, lo que entristeció a un gran sector de la fanaticada. Ante este escenario poco alentador, un grupo de jugadores intenta salvar la franquicia.

A finales de la semana pasada, Bungie dio a conocer que dejará de lanzar novedades significativas para el FPS en aras de enfocarse en nuevos proyectos, aunque prometió que el juego permanecerá activo por el futuro previsible. Quizás lo más preocupante es que el comunicado también sugirió que la serie que nació en 2014 podría llegar a su fin.

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Fans intentarán colapsar los servidores de Destiny 2 para enviar un mensaje a Sony

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Aunque las últimas expansiones de Destiny 2 dejaron mucho que desear y fueron incapaces de contentar a los fanáticos, está claro que aún existe una comunidad muy fiel que espera pacientemente futuras actualizaciones y novedades. Todo indica que ese contenido nunca llegará.

Tras el anuncio de que el videojuego online perderá gran parte del soporte, los jugadores expresaron su descontento en redes sociales. Algunas personas también culpan directamente a Marathon, el más reciente proyecto de Bungie que, según informes, trajo pérdidas millonarias a la compañía.

Los fans de Destiny 2 lanzaron una petición en un intento de revertir la situación, y esta iniciativa ya reúne más de 250,000 firmas. Ahora, los jugadores quieren demostrar su pasión con hechos.

Mediante múltiples publicaciones en Reddit, Instagram, Facebook y otras redes sociales, los jugadores se organizan para reunirse el próximo 9 de junio, fecha en la que debutará la última actualización titulada Monument of Triumph. El objetivo es simple: saturar los servidores para demostrar que el FPS aún es popular.

Fans de Destiny 2 pretenden superar los récords de jugadores de Marathon para demostrar el alcance de la franquicia

La publicación original recibió el apoyo de la comunidad, y en este momento ya tiene más de 5000 votos positivos. En la sección de comentarios, muchos fanáticos apoyaron la iniciativa y expresaron su interés en participar, a la par que otros criticaron a PlayStation y Sony por su decisión de abandonar Destiny 2.

De acuerdo con los jugadores, el objetivo es “pulverizar” el récord histórico de usuarios concurrentes de Marathon “para demostrarle [a Sony] que tomó la decisión equivocada”. La comunidad también insta a los fans a invitar a sus amigos y compañeros de clanes.“Esta es nuestra última oportunidad para demostrar que la franquicia aún es valiosa”, comentó la persona detrás de esta convocatoria.

El futuro de Destiny es incierto

Por supuesto, es difícil saber si esta iniciativa tendrá algún impacto positivo y será capaz de revertir la decisión de PlayStation. Por ahora, todo parece indicar que el futuro de Destiny ya está sellado, lo que es una mala noticia para los fanáticos que aún inician sesión en el FPS de ciencia ficción.

Jason Schreier, una de las fuentes más confiables de la industria, publicó un artículo que reúne las declaraciones de fuentes anónimas familiarizadas con la situación que se vive en el interior de Bungie. Y sí, el panorama luce desalentador.

De acuerdo con el reporte de Bloomberg, el estudio podría enfrentar numerosos despidos. También se dice que el proyecto presentó distintas propuestas para nuevos proyectos, y que incluso algunos estaban relacionados con la serie Destiny; sin embargo, parece que Sony rechazó esas ideas.

Destiny podría tener los días contados

El informe destaca que Destiny 3 está en fases iniciales, pero al parecer todavía no se encuentra en producción activa. Todo indica que Marathon es la prioridad del estudio.

Pero dinos, ¿iniciarás sesión este 9 de junio para saturar los servidores e intentar salvar la franquicia? Déjanos leerte en los comentarios.

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