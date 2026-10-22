La industria de los videojuegos vio un importante revés a mitad de semana, pues se confirmó el cierre definitivo de uno de los estudios con mayor trayectoria: BioWare, creadores de la saga Dragon Age. La compañía trabajaba en Mass Effect 5, un proyecto muy ambicioso que jamás verá la luz del día.

Los detalles sobre la secuela son escasos, así que se desconoce cuál era la historia que pretendía narrar y las mecánicas jugables que darían forma a la experiencia; sin embargo, un veterano de la compañía compartió nueva información que deja en evidencia que este RPG cancelado quería llevar la franquicia al siguiente nivel.

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BioWare habría aprendido del éxito de Baldur’s Gate 3 y The Witcher 3

El pasado miércoles 21 de octubre de 2026, Electronic Arts confirmó el despido de aproximadamente 400 trabajadores a lo largo y ancho de toda su organización. La compañía también dio a conocer que BioWare dejará de operar a la par que Mass Effect 5 fue cancelado de forma definitiva.

Tras la decisión de EA, uno de los empleados afectados que perdió su puesto de trabajo compartió algunos detalles que nos permiten vislumbrar, aunque sea un poco, la escala del proyecto que jamás podrá ser. Según el desarrollador, esta secuela quería igualar el éxito de Larian Studios y CD Projekt RED, responsables de Baldur’s Gate y The Witcher, respectivamente.

A través de una publicación en su perfil personal de LinkedIn, Tony de Waal, veterano de BioWare que trabajó en anteriores entregas de Mass Effect y Dragon Age como supervisor de cinemáticas, confirmó que fue una de las 50 personas que aún permanecían en BioWare y que perdieron su empleo debido al cierre del estudio y a la cancelación del próximo Mass Effect.

El desarrollador señala que el equipo “creaba algo especial”, y señaló que la quinta entrega de la serie, que aún no tenía nombre oficial, iba a presentar “un nivel de autonomía y elección que ningún otro juego ha podido igualar”. Y mencionó que el estudio habría aprendido del éxito de los últimos proyectos de Larian y CDPR.

“Empezamos a trazar el camino para llevar Mass Effect al siguiente nivel, manteniéndonos fieles a la trilogía. Me entristece que nunca vayan a ver en lo que trabajábamos, y estoy triste por el pequeño y talentoso grupo de desarrolladores que se esforzaban por más que lo que podían hacer para hacer algo especial”, destacó Tony de Waal.

Por último, el antiguo supervisor de cinemáticas, quien regresó al estudio en 2021 tras abandonarlo después del lanzamiento de Mass Effect 2, pidió a la comunidad que sean considerados con los empleados que se quedaron en BioWare hasta el final. “Son realmente algunas de las personas más talentosas con los que tuve el placer de trabajar”.

El nuevo Mass Effect habría tomado inspiración de los juegos recientes de CDPR y Larian Studios

Mass Effect 5 estaba listo para mostrarse al público

El final de Mass Effect y BioWare llega apenas un puñado de semanas antes del tradicional N7 Day, una celebración que tiene lugar cada 7 de noviembre y que rinde homenaje a la franquicia. Por lo general, EA usaba esa fecha para compartir anuncios y sorpresas relacionadas con la franquicia.

En la edición del año pasado, Mike Gamble, productor ejecutivo de Mass Effect en BioWare, afirmó que el susodicho Mass Effect 5 seguía en desarrollo. Antes de confirmarse la cancelación del proyecto, la comunidad esperaba que el estudio compartiera un nuevo avance a inicios del próximo mes.

Y parece que el juego estaba listo para mostrarse al público. En una publicación en reddit, un supuesto trabajador de Electronic Arts afirmó que había visto un avance del título, y que dicho trailer estaba listo para publicarse. Por supuesto, es imposible verificar la autenticidad de estas declaraciones.

“Mientras nos centramos en estas oportunidades más importantes, un pequeño equipo en BioWare trabajaba en el desarrollo inicial de Mass Effect. Decidimos no seguir adelante con este desarrollo, lo que significa que cerraremos el estudio y nuestras oficinas en Edmonton. BioWare es un estudio legendario que ayudó a definir el género de los RPG, y no tomamos esta decisión a la ligera”, dijo EA en su comunicado oficial.

Mass Effect 5 fue cancelado para siempre por EA

Pero cuéntanos, ¿cómo crees que hubiera sido la secuela de la franquicia? Déjanos leerte en los comentarios.

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