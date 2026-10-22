La historia de BioWare, creadores de legendarios RPG, llegó a su fin esta semana. Electronic Arts anunció el cierre de la desarrolladora tras el tropiezo de sus más reciente juegos, como Dragon Age: The Veilguard y Anthem. La noticia vino acompañada con pésimas noticias para los fans de Mass Effect, pues el próximo juego de la saga fue cancelado.

Ahora que BioWare cerró sus puertas, muchos creen que Mass Effect también tiene los días contados. Sin embargo, la franquicia sigue en pie gracias a un nuevo proyecto que sigue en desarrollo, a pesar de que su estudio ya es cosa del pasado.

Video relacionado: ¡Se desmoronan! La consolidación de la industria salió mal y ahora todos pagan las consecuencias

BioWare cayó, pero Mass Effect sigue en pie gracias a este proyecto

A principios de agosto, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), Silver Lake y Affinity Partners completaron la compra de Electronic Arts. Tal como ha sucedido con otras grandes adquisiciones, el trato se tradujo en una reestructuración que recientemente provocó importantes despidos.

El estudio más afectado por esta ola de recortes fue BioWare, que en el pasado fue uno de los pilares del RPG occidental. La compañía tuvo que cerrar sus puertas tras el fracaso de sus más recientes títulos y, además, cancelar la nueva entrega de Mass Effect.

En medio de este desastre hay, al menos, una buena noticia para los fanáticos de la franquicia de rol y ciencia ficción. Lo que pasa es que Mass Effect seguirá vivo gracias a un proyecto que continúa en desarrollo: su serie live-action para la televisión.

Por si no lo recuerdas, EA y Amazon MGM Studios anunciaron la adaptación para Prime Video a finales de 2024. Reportes confirmaron que Daniel Casey, Karim Zreik, Michael Gamble y Ari Arad son los productores de la serie, que busca llevar Mass Effect a una audiencia más grande.

El anunció generó preocupación en algunos, pues Arad ha participado en algunas de las peores adaptaciones recientes de videojuegos, como Borderlands y UNCHARTED. Sin embargo, luego supimos que el equipo de producción de Fallout trabaja en la serie de Mass Effect.

A pesar de que BioWare es cosa del pasado, recientemente se confirmó que la adaptación live-action sigue en pie. Según reportes, la serie continúa en desarrollo sin cambios en su equipo creativo. Tampoco se han modificado los planes para narrar una historia original, ambientada luego de la trilogía de videojuegos.

Por ahora, ni EA ni Amazon han hecho declaraciones sobre el futuro de la serie; sin embargo, todo indica que el proyecto seguirá activo, aunque no sea precisamente lo que los fanáticos de la saga esperan. Los últimos informes indican que la adaptación sería reescrita para hacerla “más llamativa para las personas que no juegan videojuegos”.

Serie live-action de Mass Effect sigue en desarrollo, a pesar de la cancelación del nuevo juego y el cierre de BioWare

Mass Effect está en riesgo de desaparecer

El desastre que fue Mass Effect: Andromeda le costó muy caro a BioWare. Desde 2017, el estudio no pudo recuperarse de este tropiezo y fracasó con sus siguientes títulos, pues no cumplieron las expectativas de los fans ni las ambiciones de EA.

Ahora, Mass Effect está en riesgo y podría desaparecer muy pronto, pues todo indica que EA no tiene intenciones de explorar más su universo. Se esperan cambios muy importantes en su estrategia comercial tras su venta, y Mass Effect podría quedar fácilmente fuera de sus planes a futuro luego de la cancelación de su más reciente juego.

Por ahora, sólo la serie live-action mantiene viva a la IP, que en un momento fue sinónimo de calidad y de grandes aventuras para los fanáticos de los RPG.

El futuro de Mass Effect es más incierto que nunca

En esta página encontrarás más noticias relacionadas con Mass Effect.

Video relacionado: Mass Effect: La historia del origen de esta franquicia

Fuente