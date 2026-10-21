El 21 de octubre de 2026 fue un día muy triste para la industria, pues Electronic Arts anunció despidos generalizados en toda la compañía y confirmó el cierre definitivo de BioWare. En medio de estas malas noticias, surgió un rumor que emocionará a los fanáticos que esperan Star Wars Battlefront 3.

Según el reporte, la esperada tercera entrega de la franquicia ya está en desarrollo. Lo que realmente llamó la atención es que, de acuerdo con fuentes anónimas, los estudios responsables de 2 de los shooters multijugador más importantes del mercado unirán fuerzas para crear esta secuela.

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DICE y Respawn trabajan en Star Wars Battlefront 3, según rumor

En 2026, Electronic Arts se convirtió en una compañía privada tras ser adquirida por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), Silver Lake y Affinity Partners. Se esperaba que este trato de $55,000 millones de dólares tuviera un gran impacto en las decisiones a futuro de la empresa.

Dicho y hecho, EA anunció esta semana una nueva ronda de recortes de personal. Se estima que los despidos afectaron a aproximadamente a 400 trabajadores. La parte más lamentable es que BioWare, estudio responsable de Mass Effect y Dragon Age, también cerró definitivamente sus puertas.

La compañía publicó un extenso comunicado oficial en el que profundiza en sus planes a futuro y explica en qué consistirá la reestructuración de sus equipos. La organización tomará decisiones deliberadas para “alinear el talento y las inversiones” hacia mayores áreas de oportunidad.

En el terreno de los shooters, Electronic Arts reconoce que el equipo aprendió mucho del éxito de Battlefield 6, por lo que aplicarán esas lecciones a otros proyectos, incluidos “futuros títulos de Battlefield”. También recalcó que aún apostarán de lleno por Apex Legends, que se expandirá con nuevos modos de juego y otras experiencias.

Cam Weber, presidente y director de estudios de EA; y David Tinson, presidente y director de operaciones; revelaron en el memorándum que reunirán a los equipos de Respawn Entertainment y DICE para “colaborar en un proyecto futuro”. Los ejecutivos se abstuvieron de explicar la naturaleza de dicha producción.

Si bien se desconoce qué es en lo que trabajan los creadores de Battlefield y Apex Legends, un reporte del medio Variety señala que se trata de, nada más y nada menos, que Star Wars Battlefront 3. El informe cita “múltiples fuentes” familiarizadas con los planes de Electronic Arts, aunque la información carece de algún tipo de confirmación oficial.

Creadores de Apex Legends y Battlefield serían los encargados del próximo Star Wars Battlefront 3

El resurgimiento de Star Wars Battlefront

Si bien hay que tomar este reporte con pinzas y esperar a que EA se pronuncie al respecto, recordemos que a principios de esta semana surgió otro rumor que afirmaba que Lucasfilm Games buscaba un socio para desarrollar una nueva entrega de la franquicia. Los informes iniciales señalaban que DICE y Bungie estaban considerados.

Por obvias razones, la mayoría de los detalles son completamente desconocidos. Es un misterio cuál es el estado del proyecto, y tampoco se sabe si tendrá algún tipo de contenido single-player. Y claro está, es imposible saber la ventana de lanzamiento de esta supuesta secuela.

Star Wars Battlefront de 2015 recibió críticas negativas debido a su contenido limitado, mientras que la secuela de 2017 estuvo en el centro de la conversación por culpa de sus loot boxes. Si bien ambas entregas se vieron envueltas en polémica, el segundo título de la saga experimentó un aumento de popularidad durante el año pasado.

Debido a que Star Wars Battlefront 2 vio un repunte en sus números de jugadores en consolas y PC, muchos fanáticos esperaban que ese creciente interés por la franquicia impulsara las posibilidades de ver una tercera entrega.

En el mismo comunicado oficial, Electronic Arts reafirmó que actualmente trabaja en el próximo juego de Star Wars Jedi.

DICE y Respawn Entertainment juego Star Wars unirían fuerza para desarrollar el siguiente juego multijugador de Star Wars

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que hubiera una tercera entrega de la franquicia multijugador?

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