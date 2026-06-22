God of War Laufey llamó mucho la atención durante su anuncio oficial en el State of Play de principios de junio. La reacción general de los jugadores fue bastante positiva, y parece que muchos fanáticos están genuinamente emocionados por la próxima entrega; sin embargo, un sector de la comunidad cuestiona cómo se abordará la narrativa.

Es una duda válida, pues el próximo título de Santa Monica Studio marcará la primera vez que un videojuego de la franquicia no es protagonizado por Kratos, quien fácilmente es uno de los personajes más icónicos de PlayStation y el gaming en general.

En una entrevista reciente, la actriz Deborah Ann Woll, quien da vida al personaje principal, habló sobre el privilegio de representar a las mujeres en la industria, pero dejó claro que la historia del juego es universal y que cualquier persona, independientemente de su género, puede identificarse con el viaje de Faye.

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God of War Laufey no es un juego para mujeres

Tras la presentación oficial, God of War Laufey recibió numerosas críticas por un grupo pequeño pero muy vocal de fanáticos. Al leer algunos comentarios, nos daremos cuenta de que muchos jugadores se apresuraron a decir que la franquicia ya perdió su esencia debido al cambio de protagonista y enfoque.

Al margen de las polémicas, es innegable que sustituir a Kratos por una nueva protagonista puede representar un choque para un sector de la comunidad.

En una entrevista para CGMaganize, Deborah Ann Woll, actriz que interpreta a Faye, confesó que le resulta “extraordinario” pensar en que algunas mujeres se animarán a jugar un título de God of War por primera vez gracias a la más reciente entrega.

“Es extraordinario. Como ya saben, creo firmemente que, cuantas más voces tengamos en cualquier ámbito, mejor. Necesitamos la mayor diversidad posible en estas historias para contar aún más (…) Si puedo, aunque sea mínimamente, contribuir a ello para las mujeres en el mundo de los videojuegos, me entusiasma mucho”, comentó la celebridad.

Si bien la fascina la idea de que God of War Laufey sea una puerta de bienvenida a muchas jugadoras, Deborah Ann Woll enfatiza que la más reciente entrega no es un juego exclusivo para mujeres, pues cree que aborda temas universales con los que cualquier persona, incluso los hombres, pueden resonar.

“Creo que encontramos la universalidad a través de la especificidad. Y no hay nada en la experiencia que vive Faye con lo que cualquier otra persona, sin importar su género, no pueda identificarse. Esta es una historia sobre un padre o una madre. Esta es una historia sobre el arrepentimiento. Esta es una historia sobre ser mejor persona de lo que eras antes”, aseguró la actriz.

Adicionalmente, la también estrella de Daredevil señala que los fanáticos que se sintieron identificados con la historia de Kratos y Atreus, también podrán conectar con el viaje de Faye.

Tal como sucedió con el viaje de Kratos, cualquier jugador se podría identificar con la historia de Faye en God of War Laufey

God of War Laufey se planeó hace casi una década

Al margen de la controversia, es innegable que God of War Laufey luce espectacular y ya se perfila para ser uno de los grandes lanzamientos para los próximos años. Aunque parece que su debut está relativamente cerca, el proyecto lleva en la mesa de planeación casi 10 años.

Durante la charla, Deborah Ann Woll comentó que Cory Barlog le propuso el proyecto en 2018, y que los desarrolladores ya lo tenían en mente desde antes. Cuando se enteró del juego, el equipo le entregó un póster que muestra a Faye y a uno de los personajes más únicos de toda la franquicia: Phranque, el cubo cósmico que desempeña una parte fundamental en la historia.

“Me atrevería a decir que es mi trabajo favorito de todos los que he tenido. Y he tenido trabajos increíbles, así que eso es mucho decir”, confesó la actriz.

La actriz Deborah Ann Woll se enteró de God of War Laufey en 2018, hace casi 10 años

Pero dinos, ¿te entusiasma esta nueva entrega? ¿Crees que estará a la altura de las expectativas? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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