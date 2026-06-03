El State of Play de esta semana estuvo retacado de anuncios que dieron mucho de qué hablar, pero hubo uno que sobresalió: God of War Laufey. En efecto, el spin-off protagonizado por Faye es toda una realidad y se dejó ver en su máximo esplendor en el último evento en vivo de PlayStation.

Ya conocemos el contexto narrativo y también pudimos ver la jugabilidad de esta nueva entrega que se alejará del arco de Kratos, por lo que tenemos una imagen clara de lo que ofrecerá este proyecto.

Y sí, Sony y Santa Monica Studio revelaron la identidad de las actrices y los actores que participan en este ambicioso proyecto de la franquicia de fantasía. Hay una cara conocida que los fanáticos de hueso colorado identificarán de inmediato, pero de igual forma hay un par de incorporaciones al reparto.

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Jack Quaid, Perlina Lau y Deborah Ann Woll actúan en el nuevo God of War Laufey

Durante el State of Play del 2 de junio, la compañía compartió un adelanto muy extenso de más de 20 minutos. Por si lo anterior fuese poco, los fanáticos que se quedaron con ganas de saber más ya pueden revisar las entrevistas que se publicaron en los canales oficiales de la franquicia.

Uno de los adelantos que se publicaron después de la presentación se enfoca en el reparto que participa en God of War Laufey. Los fanáticos de la entrega de 2018 y su secuela estarán felices de saber que Deborah Ann Woll está de regreso para interpretar una vez más a Faye, la segunda esposa de Kratos y la madre de Atreus.

Este personaje pierde la vida en los títulos anteriores, lo que da pie a la historia de este nuevo spin-off. En efecto, se mostrará el viaje de cómo Faye intenta regresar a su hogar después de que su espíritu es trasladado al más allá.

Naturalmente, Deborah Ann Woll, quien es ampliamente conocida por su rol de Karen Page en la serie de Daredevil, desempeñará un rol muy importante en la próxima entrega de la franquicia porque es la protagonista. “Me encanta poder profundizar en quién es ella y mostrar que es más que un recuerdo en la memoria de Kratos”, comentó la actriz.

Por otra parte, los fanáticos reaccionaron con sorpresa cuando PlayStation dio a conocer que Jack Quaid, actor que dio vida a Hughie Campbell en las 5 temporadas de la serie The Boys de Prime Video, también participa en God of War Laufey en un rol totalmente inédito.

La celebridad de Hollywood de 34 años interpreta al que fácilmente es uno de los personajes más raros y únicos en la historia de la franquicia de Santa Monica Studio: Phranque, un cubo cósmico que apoyará a Faye en su viaje y hará lo que haga falta para proteger a sus amigos del Mundo Eterno.

Jack Quaid está en el reparto de God of War Laufey e interpreta a Phranque, un cubo cósmico

Al cast también se une la productora Perlina Lau, quien da vida a Rue, la guardiana cuya misión es evitar que una espada con un poder devastador caiga en las manos equivocadas. Sorpresivamente, esta es su primera participación como actriz en un videojuego, lo que describió como una experiencia emocionante.

¿Cuándo estará disponible God of War Laufey?

El adelanto confirmó muchos de los rumores que se compartieron en meses recientes. Por ejemplo, pudimos ver que el viaje de Faye la llevará por múltiples mitologías, tal como se informó anteriormente. De igual forma, el combate luce como una versión más ágil y refinada del sistema presente en la saga nórdica de Kratos.

Tristemente, los fanáticos deberán ser pacientes porque el proyecto aún no tiene fecha de lanzamiento oficial. Se espera que God of War Laufey debute a finales de 2027, pero habrá que esperar hasta que Santa Monica Studio comparta todos los detalles sobre el estreno oficial.

Mientras tanto, recordamos que este es el cast confirmado de God of War Laufey hasta el momento:

Deborah Ann Woll ― Faye

Perlina Lau ― Rue

Jack Quaid ― Phranque

Jack Quaid, Perlina Lau y Deborah Ann Woll forman parte del cast de actores de God of War Laufey

Pero dinos, ¿te emociona este spin-off? Déjanos leerte en los comentarios.

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