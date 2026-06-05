La revelación de God of War Laufey provocó sentimientos encontrados entre los fanáticos de la saga. Por un lado, hay jugadores emocionados por los nuevos horizontes que explorará la franquicia con Faye en el rol protagónico. Por el otro, ciertos fans odian la idea de que Kratos no sea el personaje principal y consideran que la saga se desviará de sus raíces.

Las cosas han ido más allá en las redes sociales, donde el debate sobre God of War Laufey se ha enfocado en críticas hacia Faye, su aspecto y la supuesta forma en que “arruinará” God of War. Incluso, David Jaffe, creador de la saga, se unió a la discusión con una fuerte crítica.

Ante la reacción negativa de una parte de la comunidad, Ariel Lawrence, directora de God of War Laufey, decidió responder a las críticas y defender a Faye. De paso, explicó por qué la nueva protagonista acabará ganándose el corazón de los fanáticos de Kratos.

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Faye no alterará la esencia de God of War, promete la directora de Laufey

A lo largo de su historia, God of War se ha caracterizado por ser una franquicia visceral, llena de acción y mucha violencia. Santa Monica demostró que God of War Laufey continuará por este camino; sin embargo, algunos fans aún temen que la llegada de Faye al rol protagónico cambie las cosas.

En una charla con GameSpot, Ariel Lawrence recordó que ha trabajado durante muchos años en la saga, así que conoce su evolución y sus distintas etapas. Resumió su esencia como “una historia épica que tiene mucha fantasía y violencia”, pero que no deja de ser ”una historia personal muy humana", como lo evidencia la evolución de Kratos.

La directiva explicó que God of War Laufey no cambiará ni abandonará esas raíces, pues “Faye definitivamente tiene violencia en ella y es capaz de ejercerla”. Lawrence es consciente de que Faye y Kratos son personajes muy diferentes, pero en el fondo cree que “son igual de fuertes y capaces”.

Al igual que Kratos, Faye se enfrentará a dilemas y a los fantasmas de su pasado como protectora de los Gigantes. Uno de sus retos en esta nueva aventura será cómo ayudar a Kratos y Atreus lo antes posible, pero para ello tendrá que superar muchos retos y afrentarse a peligrosas amenazas.

La creativa fue cuestionada sobre el escepticismos que existe en torno a Faye como nueva protagonista y guerrera. Considera que es errado pensar que el personaje es menos capaz que Kratos, en clara respuesta a las críticas de corte machista contra Faye. Está convencida de que el personaje logrará ganarse la aprobación de todos los fans que conozcan su aventura.

Faye ha sido el enfoque de las críticas hacia God of War Laufey

“Cada persona aborda las historias desde su propia visión del mundo, así que no estoy seguro de qué lleva a mucha gente a decir eso (...) Sabemos que Faye y Kratos estuvieron de igual a igual y fueron compañeros durante su vida juntos, y que se preocupaban profundamente el uno por el otro.

Kratos la veía como una guerrera capaz, y ella también vio en él esa capacidad de cambiar”, continuó Lawrence. “No sé exactamente qué lleva a otras personas a hacer ciertas suposiciones al respecto, pero yo conozco a Faye como alguien extremadamente competente y capaz”.

¿Qué dijo la directora de God of War Laufey sobre las críticas de los jugadores?

Lawrence sabe que la revelación de God of War Laufey generó un fuerte debate en los foros y las redes sociales. Agradeció a los fans que hablan con pasión del juego y cree que es buena señal “tener gente que se preocupa” por la saga, independientemente de si están molestos o piensan que el juego debería ser diferente.

“No sé si eso nos impulsa realmente. Creo que se trata más de ese desafío cuando la gente hace suposiciones sobre lo que podemos o no podemos hacer como equipo o como estudio. O sobre lo que deberíamos hacer. Como equipo, Santa Monica siempre ha apostado por hacer lo que queremos hacer y demostrar que somos capaces de lograrlo”, explicó la creativa sobre el impacto de las críticas.

Por último, Lawrence explicó que entiende las dudas y ciertas críticas sinceras de los jugadores, pues conoce la pasión que sienten por Kratos y God of War en general. Reafirmó que el protagonista volverá en el futuro, pero luego de que Faye escriba un nuevo capítulo para la franquicia.

La directora de God of War Laufey confía en que Faye funcionará muy bien como protagonista

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