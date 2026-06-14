God of War Laufey se convirtió sin desearlo en uno de los videojuegos más polémicos debido, en gran medida, a su nueva protagonista. Pero no dejemos que las controversias oculten el hecho de que también es un título muy esperado por la comunidad y los fanáticos acérrimos de la franquicia.

Con esto en mente, hay una pregunta clave que todavía carece de una respuesta oficial: ¿cuándo estará disponible la próxima entrega de la saga? Aunque habrá que ser pacientes, todo parece indicar que el lanzamiento oficial está más cerca de lo que muchos podrían imaginar.

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God of War Laufey debutaría en la primera mitad de 2027

El título de acción protagonizado por Faye se dejó por primera vez con un trailer muy extenso en el State of Play de principios de junio. Aunque ver casi 20 minutos de acción interrumpida parece demostrar que el proyecto avanza a buen ritmo, la ausencia de una ventana de estreno decepcionó y desilusionó a muchos jugadores.

Si algo deja claro el aún desaparecido Intergalactic: The Heretic Prophet, es que es muy común que los proyectos que carecen de una fecha de estreno tarden meses e incluso años en ver la luz. Afortunadamente, y en caso de que la información de un reconocido insider sea verdad, los fans no deberán esperar tanto para jugar God of War Laufey.

Hablamos de Nate the Hate, quien ya demostró ser una fuente muy confiable en la industria. En respuesta a un fanático en redes, el informante señaló que, de acuerdo con lo último que escuchó, Santa Monica Studio tiene como objetivo lanzar el título protagonizado por la actriz Deborah Ann Woll en la primera mitad de 2027.

El insider reconoce que los planes podrían cambiar, así que deja caer la posibilidad de que el lanzamiento de God of War Laufey aún esté lejos; sin embargo, es factible que el título debute en el primer semestre del próximo año al considerar el calendario de estreno de los proyectos anteriores del estudio.

Con excepción de God of War Ragnarök, que se lanzó el 9 de noviembre de 2022, la mayoría de los títulos previos de la compañía debutaron en la primera mirad de sus respectivos años. Por ejemplo, la trilogía original y su precuela llegaron en marzo, mientras que el juego de 2018 se lanzó en abril.

Además, un debut en el primer semestre de 2027 le daría margen a PlayStation para estrenar otros proyectos importantes, como el esperado Intergalactic: The Heretic Prophet, en el resto del año. Al respecto, Nate the Hate también teoriza que Until Dawn 2 podría debutar en la mitad inicial del próximo año.

God of War Laufey debutará en la primera mitad de lanzamiento de 2027, según insider

God of War Laufey es uno de los exclusivos de PS5 más polémicos

Como seguramente ya sabrán, esta información todavía no está confirmada por PlayStation, Santa Monica Studio o Sony. Dicho esto, las declaraciones del insider coinciden con las afirmaciones anteriores del periodista Jason Schreier, quien dijo que el título está relativamente cerca. Aun así, recomendamos tomar los informes con pinzas.

Lo cierto es que God of War Laufey es fácilmente uno de los futuros exclusivos de PS5 más polémicos. Gran parte de la conversación se enfocó en el hecho de que la nueva entrega se aleja de Kratos para enfocarse en Faye, su segunda esposa y madre de Atreus. Uno de los grandes detractores es David Jaffe, creador de la serie.

En medio de la polémica, la directora del próximo videojuego de la franquicia salió a la defensa de la nueva protagonista e indicó que el personaje conquistará los corazones de los fanáticos. Además, Cory Barlog de Santa Monica Studio prometió que los otros proyectos de la franquicia que estén por venir traerán de regreso a Kratos.

Habrá que esperar para conocer si God of War Laufey cumple con las altas expectativas, aunque es una pena que solamente los jugadores de PlayStation 5 podrán probarlo. Efectivamente, un lanzamiento para PC luce fuera de la ecuación.

La participación de Faye en el nuevo videojuego de God of War ya dividió las opiniones de los fans

Pero dinos, ¿cuándo crees que debutará el título? ¿Te llama la atención y lo jugarás en su lanzamiento? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios.

Podrás encontrar más información sobre God of War Laufey si visitas esta página.

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