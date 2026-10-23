Con casi 30 años de historia, One Piece es uno de los mangas y animes más populares en Japón y Occidente. Gracias a su éxito y relevancia en la cultura pop, logró dar el salto al mundo de los videojuegos. Tristemente, la más reciente incursión de la franquicia en el mundo del gaming dejó mucho que desear, o al menos eso es lo que opinan los fans.

Las aventuras de Monkey D. Luffy se caracterizan por sus batallas a gran escala y peleas épicas. La mayoría de los juegos respetan ese espíritu al presentar propuestas llenas de acción y adrenalina, pues van desde títulos de lucha hasta experiencias de rol con sistemas de combate por turnos.

Es por eso que el más reciente videojuego de la serie llamó mucho la atención, pues se aleja de los enfrentamientos para ofrecer un viaje mucho más relajado. El experimento es interesante, pero los jugadores están decepcionados con el resultado final.

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One Piece: Grand Gourmet ya está disponible en consolas, PC y dispositivos móviles

Por supuesto, durante todo este tiempo hablábamos de One Piece: Grand Gourmet, el más reciente videojuego oficial de la franquicia creada por Eiichiro Oda. La primera vez que supimos de la existencia de este proyecto fue a principios de junio de este año durante un Nintendo Direct.

En efecto, este título de Kairosoft y Bandai Namco es una exclusiva de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 en consolas, así que los fans de PlayStation y XBOX se quedarán con las ganas de probarlo. Eso sí, también se puede adquirir en PC a través de Steam y en dispositivos móviles iOS y Android.

One Piece: Grand Gourmet abandona las batallas entre reinos y las paleas con poderes para enfocarse en otro aspecto muy distinto: la cocina. Estamos ante un título de gestión de recursos en el que debemos administrar un restaurante flotante en medio del océano.

El objetivo es preparar platillos deliciosos para atraer más clientes, lo que conlleva su propia serie de retos. Deberemos elegir cuidadosamente los ingredientes para crear combos únicos, y lo mejor es que el juego incluye platos emblemáticos del anime y recetas originales que aprovechan el poder de las Frutas del Diablo.

Además de cocinar, deberemos remodelar el restaurante para crear el mejor establecimiento posible. Podremos elegir entre más de 200 objetos de personalización, como muebles, elementos de construcción y todo tipo de objetivos decorativos.

Naturalmente, Sanji, quien tiene una clara fascinación por la cocina, desempeña un rol importante en One Piece: Grand Gourmet y nos ayudará durante todo el proceso. Luffy, Nami, Zoro y otras figuras del manga y la serie de Toei Animation también harán acto de presencia. En total, hay más de 400 personajes.

One Piece: Grand Gourmet debutó oficialmente el 23 de octubre de 2026, y el mangaka Eiichiro Oda celebró el lanzamiento con un mensaje especial:

“Hace mucho tiempo, uno de mis locutores de radio favoritos elogiaba con entusiasmo a Kairosoft. Recuerdo que pensé: ‘vaya, hay una compañía increíble por ahí’. Luego, tiempo después, vi que Kairosoft hacía un juego de One Piece, y literalmente grité”, comentó el artista japonés.

One Piece: Grand Gourmet es un encantador simulador de restaurante y cocina que incluye muchos personajes del anime

One Piece: Grand Gourmet debuta con críticas y reseñas negativas

En su mensaje, Eiichiro Oda afirmó que planeaba jugar el título, e incluso bromeó con que desconoce si realmente es divertido debido a que aún no lo prueba de primera mano. “¿Se supone que esto es una promoción?”, comentó en tono de burla. Lamentablemente, y según los comentarios de la comunidad, quedará muy decepcionado.

One Piece: Grand Gourmet debutó con una calificación de apenas 72 en Metacritic. El problema es que, al indagar en las reseñas, podremos observar que la mayoría de los medios especializados le dieron puntuaciones mediocres de entre 50 y 70.

Como suele suceder en estos casos, es probable que la calificación final aumente o disminuya a medida que más medios y creadores de contenido publican sus veredictos.

Una situación similar se observa en Steam, donde el juego tiene reseñas mixtas, con un índice de aprobación de apenas 68% al momento de escribir este artículo. Los jugadores concuerdan en que el apartado visual con estilo pixelart es muy bello, pero señalan que el menú y las configuraciones están muy mal hechos.

Precisamente, gran parte de las críticas están dirigidas a la interfaz de usuario. Más personas también critican la jugabilidad, pues señalan que la experiencia general es muy repetitiva y poco innovadora.

One Piece Grand Gourmet debuta con una calificación de Metacritic de sólo 72 puntos

“One Piece: Grand Gourmet debe gran parte de su encanto a su conexión con la franquicia, ya que, lamentablemente, el juego en sí no es tan bueno”, se lee en una de las reseñas. “Con un diseño tan claramente arraigado en los juegos para móviles, le cuesta justificar su precio en consolas. En última instancia, sólo sirve como un pasatiempo agradable dirigido principalmente a los fans”, dice otra crítica.

Pero cuéntanos, ¿le darás una oportunidad a este juego de la franquicia de Toei Animation? Déjanos leerte en los comentarios.

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