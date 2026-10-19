El manga y anime ganaron mucha popularidad en años recientes, y actualmente son algunos de los medios de entretenimiento más importantes en todo el mundo. Los fanáticos de estos formatos deben prestar atención a la Jump Festa 2027, la próxima edición del evento anual en la que se compartirán noticias de franquicias famosas.

Shueisha es la máxima responsable de esta convención, y ya confirmó la presencia de One Piece, Jujutsu Kaisen, Naruto, Demon Slayer, My Hero Academia y un sinfín de otras sagas icónicas. Tras el anuncio inicial, la compañía por fin reveló la lista con los horarios oficiales e invitados especiales que harán acto de presencia.

Si bien habrá algunas franquicias que brillarán por su ausencia, en general se espera que la mayoría de las sagas importantes de la editorial celebren algún tipo de panel durante el evento. Y sí, habrá noticias sobre los próximos proyectos de manga y anime.

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Jump Festa 2027 revela el calendario y los horarios para los eventos

La próxima edición de la ya tradicional convención japonesa se llevará a cabo del 19 al 20 de diciembre de 2026 en el Makuhari Messe International Exhibition Halls, en la prefectura de Chiba en Japón. Los asistentes podrán participar en actividades adicionales y comprar mercancía exclusiva, y también habrá anuncios.

La Jump Festa 2027 se dividirá en 3 categorías. La primera es la Jump Station, que aloja las series menos populares o que apenas tratan de consolidar una base de fanáticos. La segunda es el Jump Studio, que incluye sagas de mediano perfil o que sólo compartirán anuncios pequeños.

Los fanáticos del anime y manga deben prestar especial atención al Jump Super Stage, el escenario más importante del evento en el que las franquicias más importantes de Shueisha hacen acto de presencia para compartir novedades sobre sus siguientes proyectos

Aunque aún faltan más de 2 meses para que se realice la Jump Festa 27, la compañía ya compartió los horarios y otros detalles para los paneles que se llevarán a cabo en el Jump Studio y en el Jump Super Stage, los 2 escenarios más importantes. El calendario de eventos para la Jump Station permanece como un misterio.

Shueisha reveló las personalidades que asistirán a cada panel. Los fanáticos pueden esperar la presencia de actores de voz famosos, lo que aumenta la posibilidad de que haya anuncios emocionantes. Por ejemplo, Junya Enoki, quien interpreta a Yuji, participará en el segmento dedicado a Jujutsu Kaisen. En una línea similar, Daiki Yamashita, quien da vida a Deku en My Hero Academia, también será un invitado.

Este es el calendario oficial para la Jump Festa 2027, con los horarios. Hay que tener en cuenta que las fechas están en hora local de Japón (JST).

Todas las franquicias que estarán en la Jump Festa 27 y que compartirán algún anuncio

Jump Super Stage

Sábado 19 de diciembre

Kagurabachi ― 11:40 AM -12:10 PM

Oblivion Battery ― 12:25 PM -12:55 PM

The Prince of Tennis II ― 13:10 PM -13:40 PM

World Trigger ― 13:55 PM -14:25 PM

Sakamoto Days ― 14:40 PM -15:10 PM

Jujutsu Kaisen ― 15:25 PM -15:55 PM

My Hero Academia ― 16:10 PM -16:40 PM

Naruto ― 16:55 PM -17:25 PM

Domingo 20 de diciembre

Haikyu!! ―11:40 AM -12:10 PM

Chainsaw Man ― 12:25 PM -12:55 PM

DAN DA DAN ― 13:10 PM -13:40 PM

Spy x Family ―13:55 PM -14:25 PM

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ―14:40 PM -15:10 PM

Akane-banashi ―15:25 PM -15:55 PM

One Piece ― 16:45 PM -17:35 PM

Jump Studio

Sábado 19 de diciembre

Phantom Busters ― 11:40 AM-12:10 – PM

Girl meets Rock! ―12:50 PM -13:20 – PM

Kaiju No. 8― 14:00 PM -14:30 – PM

Nue’s Exorcist ― 15:10 PM -15:40 – PM

Kindergarten ― WARS 16:20 PM -16:50 – PM

Domingo 20 de diciembre

Katekyo Hitman REBORN! ― 11:40 AM -12:10 – PM

Mashle: Magic and Muscles ―12:50 PM -13:20 – PM

Witch Watch― 14:00 PM -14:30 – PM

Bleach ―15:10 PM -15:40 – PM

Dark Gathering ― 16:20 PM -16:50 PM

Jump Station (aún sin horarios)

Black Clover

Kochikame

High School Family: Kokosei Kazoku

Mission: Yozakura Family

Chained Soldier

Marriagetoxin

Mr. Cliche

The Bugle Call

Gokurakugai

Podría haber información sobre la próxima película de Demon Slayer en la Jump Festa 2027

¿Cuáles anuncios y noticias se compartirán en la Jump Festa 27?

Por ahora, Shueisha guarda silencio sobre las novedades que se mostrarán durante la convención. Si bien algunos de estos eventos se transmitirán en línea para que los fanáticos de todo el mundo puedan verlos, en la mayoría de las veces estarán reservados para los asistentes presenciales. De cualquier forma, las noticias empezarán a circular en redes sociales.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba será uno de los grandes protagonistas de la Jump Festa 2027. Se espera que Ufotable aproveche el evento para compartir la fecha de lanzamiento y el primer avance oficial de El Castillo Infinito Parte 2, la segunda entrega de la trilogía animada que adapta el arco final del manga.

Jujutsu Kaisen también hará acto de presencia. Si bien MAPPA aún no revela lo que podemos esperar, los fanáticos especulan que durante la convención se compartirán más detalles sobre la Temporada 4 del anime. También hay quienes creen que el artista Yuji Iwasaki anunciará un nuevo manga.

De igual forma, los fans de Naruto tienen motivos para asistir al Jump Festa 27. Hay muchas posibilidades de que Studio Pierrot comparta la fecha de estreno del nuevo anime crossover con Ninku, y que incluso Masashi Kishimoto revele detalles adicionales sobre el próximo manga de la franquicia de acción.

A pesar de ser una de las franquicias más importantes de Shueisha y la revista Weekly Shonen Jump, Dragon Ball Super brillará por su ausencia. Esto parece confirmar que el manga de Toyotaro permanecerá en pausa, a pesar de las pistas que sugerían que regresaría en 2026 o 2027. Los fanáticos deberán conformarse con DBS: Beerus, una nueva adaptación animada de la serie de 2015.

One Piece estará presente en la Jump Festa 2027 con sorpresas para los fans del anime y manga

Pero cuéntanos, ¿qué esperas del evento de este año? Déjanos leerte en los comentarios.

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