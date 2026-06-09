La temporada de conferencias está por llegar a su final, y ahora fue el turno de la Gran N para intentar emocionar y sorprender a los miles de jugadores que tienen una consola híbrida en su colección. Durante el Nintendo Direct de este martes, se mostró el primer avance oficial de One Piece: Grand Gourmet.

One Piece: Grand Gourmet presume su primer avance oficial

Así es, el icónico anime de Toei Animation llegará al mundo del gaming con una nueva propuesta totalmente original. Lo interesante es que este título se aleja de las peleas y las grandes aventuras de mundo abierto para enfocarse en una aventura de cocina llena de encanto y carisma.

En este título de Kairsoft y Bandai Namco, los jugadores deben administrar un gran restaurante liderado por el mismísimo Sanji. Los fanáticos del manga de Eiichiro Oda estarán felices de saber que más de 400 personajes de la franquicia aparecen como ayudantes o clientes.

One Piece: Grand Gourmet también destaca de inmediato gracias a su increíble apartado artístico, pues todos los personajes tienen un genial aspecto pixelart que recuerda a los títulos clásicos de The Legend of Zelda o Pokémon. Puedes verlo por tu cuenta en el trailer que se encuentra debajo de estas líneas:

Afortunadamente, los jugadores no deberán esperar mucho para hincarle el diente a esta propuesta de anime. Esto lo decimos porque el lanzamiento está previsto para el próximo 23 de octubre de 2026.

One Piece: Grand Gourmet será exclusivo de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 en consolas, pero también llegará a PC (vía Steam) y dispositivos móviles.

Pero dinos, ¿qué opinas de este anuncio? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Encontrarás más información sobre el Nintendo Direct si visitas esta página.

Video relacionado: La crisis silenciosa de Nintendo: la Gran N enfrenta el reto más difícil desde Wii U