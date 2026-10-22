Las adaptaciones live-action de mangas y animes para televisión y cine siempre son objeto de escepticismo, y hay una muy buena razón para ello: suelen ser muy malas. La serie de One Piece producida por Netflix iba por el mismo camino, pero Eiichiro Oda, creador de la franquicia, intervino.

El servicio de streaming tiene un historial bastante irregular en lo que se refiere a sus producciones originales basadas en sagas japonesas y caricaturas occidentales. Basta con recordar que Cowboy Bebop, Death Note y Avatar: la Leyenda de Aang recibieron muchas críticas por alejarse demasiado del material de origen.

Con estos y más casos sobre la mesa, es fácil ver por qué la audiencia miraba con recelo la posibilidad de que hubiera un show live-action inspirado en One Piece. Y de acuerdo con un showrunner de la serie, ciertamente sí había motivos para estar preocupados.

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Serie live-action de One Piece no iba a ser fiel al manga y anime por culpa de Netflix

Contra todo pronóstico, la serie inspirada en el anime de Toei Animation fue un enorme éxito en el servicio de streaming. Su primera temporada rompió récords de audiencia, y además recibió críticas muy positivas. La segunda tanda de episodios continuó con la buena racha, a pesar de ver una ligera disminución en sus niveles de rating.

Ahora, los fanáticos esperan con ilusión la tercera temporada que llegará en 2027. Pero hubo una época en la que había mucho escepticismo alrededor de este proyecto de Netflix. Durante su última participación en el podcast Trash Taste de YouTube, el showrunner Steven Maeda habló sobre los retos que enfrentó la serie durante sus primeras etapas.

El creativo, quien cocreó la adaptación live-action de One Piece junto a Matt Owens, explicó que el mismísimo Eiichiro Oda tuvo que intervenir para evitar que la serie fuera un desastre. En el programa, explica que el equipo de producción se vio en la obligación de reescribir los guiones un total de 3 veces.

La primera versión tenía una decena de capítulos. Steven Maeda y su equipo estaban conscientes de las limitaciones de presupuesto, así que se enfocaron en “escribir los mejores 10 episodios posibles”. A un ejecutivo de la plataforma de streaming le gustó la historia, pero tenía una queja: era demasiado cara de producir.

“Un nuevo ejecutivo lo leyó y dijo: ‘me gusta, pero tiene que ser mucho, mucho más barata. Queremos que reduzcan el presupuesto a la mitad y que la serie pase de 10 a 8 episodios. Necesitamos una nueva versión’. Mi reacción fue: ‘a los fans no les va a gustar’” recordó el productor.

Enseguida, el creativo explica que la reducción en el capital obligó al equipo a modificar algunos elementos de la narrativa y reducir la escala de la historia. En consecuencia, la serie se alejó demasiado de la esencia del manga y el anime original de One Piece.

Netflix quiso reducir el presupuesto de la serie live-action de One Piece para hacerla más barata

Eiichiro Oda salvó la serie de One Piece para Netflix

A pesar de oponerse a la idea, Steven Maeda se vio en la obligación de acatar la orden de la compañía. “Reescribimos toda la temporada, la redujimos a 8 episodios en lugar de 10 y, lamentablemente, tuvimos que cambiar algunos aspectos por cuestiones de presupuesto”, comentó.

El productor se sincera y afirma que era una muy buena primera temporada, incluso con todos los ajustes y cambios; sin embargo, también reconoce que se alejaba cada vez más de la narrativa original de One Piece. Y sí, incluso llegó un punto en el que temió que Netflix decidiera cancelar el proyecto.

Al final, los guiones llegaron hasta a Eiichiro Oda, el mangaka original de la franquicia. El escritor e ilustrador japonés, quien ya prepara el terreno para terminar la historia de Monkey D. Luffy, rechazó esa segunda versión y expresó su disgusto a Netflix.

“Oda-San leyó el guion, y no le gustó y se lo hizo saber a Netflix al decir: ‘esto no es a lo que me comprometí’. Por suerte, Netflix reaccionó bien y comentó: ‘de acuerdo, nos desviamos mucho. Vamos a replantearlo y volveremos a hablar’”, recuerda el showrunner en el podcast.

Steven Maeda señala que la compañía detrás de la plataforma de streaming se volvió a poner en contacto con él, y acordó darle “el presupuesto necesario para realizar una versión de la serie mucho más fiel al material original”.

A Eiichiro Oda no le gustó la segunda versión de la serie de One Piece y exigió cambios

One Piece en Netflix hizo un cambio en la historia de Usopp que no le gustó al creador

A pesar de estar muy ocupado con el manga original de One Piece y otros proyectos de la franquicia, Eiichiro Oda participa activamente en la producción de la serie live-action para Netflix. En otro momento de la charla, el productor comentó que el creador de la franquicia se opuso a ciertos cambios relacionados con la historia de los protagonistas.

En ese sentido, Steven Maeda recuerda que el mangaka intervino para evitar que la adaptación live-action cambiara demasiado la introducción de Usopp, uno de los personajes más importantes de la obra. En la versión original, Luffy se iba a encontrar con su próximo compañero de viaje directamente en la isla de Gaimon.

“Hicimos una versión en la que naufragaba en esta isla... en lugar de ir al pueblo natal de Usopp, y estuvo bien, pero no era One Piece”, comentó el showrunner. Por último, el creador de la serie para Netflix recuerda que el equipo también tuvo que cambiar la forma en que se presentó a Grand Mihawk.

“Yo les dije: ‘Oigan, ¿saben qué? Queremos que la presentación de Mihawk sea espectacular para que quede claro que es formidable’, pero me respondieron: ‘No tienen presupuesto para eso’. Y entonces Oda-san pensó que era necesario. Su apoyo a esa idea bastó para que Netflix dijera: ‘sí, hagámoslo’“, concluyó Steven Maeda.

La adaptación de One Piece tuvo que cambiar la primera aparición de Usopp a petición del creador de la franquicia

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos cambios? ¿Te gusta la serie live-action o prefieres el anime de Toei Animation? Déjanos leerte en los comentarios.

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