Call of Duty por fin dará el salto a la pantalla grande con una película que promete mucha acción y escenas impactantes con los personajes más icónicos de la saga. Sin embargo, el proyecto ha generado dudas, pues muchos temen que sea simplemente otra cinta más sobre la guerra y no aproveche lo que hace especial a la saga de Activision y XBOX.

Peter Berg, director del proyecto y referente del cine bélico, quiere que los fans de Call of Duty estén tranquilos. En una entrevista reciente, habló sobre su acercamiento a la popular IP de videojuegos y prometió que su adaptación será más que simples disparos.

El cineasta quiere explorar una faceta muy particular de Modern Warfare y, para ello, trabajará de cerca con Taylor Sheridan, creador de Yellowstone que se encargará del guion de la cinta.

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Peter Berg promete que su película de Call of Duty será más que acción desenfrenada

Activision ha creado todo un universo, lleno de conflictos, amistades y traiciones, alrededor de los conflictos armados más importantes de la historia. En este sentido, Call of Duty siempre ha sido más que sólo disparos y acción sin control, pues muchas de sus entregas han explorado la historia de icónicos personajes, como Capitán Price, Ghost, Soap y Alex.

Hace tiempo, Peter Berg confirmó que su película de Call of Duty estará inspirada en la saga Modern Warfare, centrada en guerras modernas. El creativo aprovechará esto para explorar los diversos matices narrativos de la franquicia y sus icónicos personajes, pues considera que son muy complejos.

“En Modern Warfare, si analizamos las misiones, las tramas y los personajes (...) vemos que son seres humanos complejos. No son —y con todo respeto— personajes de dibujos animados ni de cómics. Son historias con muchos matices; el universo de Modern Warfare tiene alma”, explicó en declaraciones para ComicBook.

El cineasta agregó que su adaptación de Call of Duty tratará de reflejar “el costo de la guerra” y el “precio de ser un guerrero” que se ve obligado a enfrentar peligros mortales. Por ello, dejará de lado la acción sin sentido para enfocarse en todo lo que implica ir a una guerra para los soldados.

“Y sí, hay violencia, armas, equipamiento y muertes, pero creo que, en el fondo, el juego y sus distintas capas exploran realmente el costo de la guerra, el precio que supone tener que ser un guerrero que, por la razón que sea, ha elegido ponerse entre el peligro real y el resto de nosotros, así como la carga que estos hombres llevan consigo”, explicó Berg.

El cineasta dejó claro que evitará que su adaptación se convierta en algo tipo “¡oye, vamos a dispararles a todos y a divertirnos como si estuviéramos comiendo palomitas!“, pues le interesa explorar el lado más humano de la saga y llevarlo a la pantalla grande.

Peter Berg quiere mostrar la faceta más compleja de Call of Duty en su película

¿Cuándo debutará la película de Call of Duty?

Peter Berg y Taylor Sheridan siguen trabajando para encontrar la esencia de la franquicia y a los actores ideales para darle vida en el cine. Los fanáticos de la saga deberán ser pacientes, pues la adaptación en manos de Paramount está a varios años de su estreno.

Durante un panel celebrado en abril de este año, la compañía confirmó que la película de Call of Duty llegará a los cines el 30 de junio de 2028, así que la espera será bastante larga. En cuanto al reparto, reportes recientes afirman que Inde Navarrete, estrella de Obsesión, está interesada en formar parte del proyecto, pues es fanática de la IP.

Ray Nicholson, conocido por su trabajo en Smile 2, también afirmó recientemente que está interesado en formar parte de Call of Duty, por lo que se prepara en secreto para que Berg lo considere en el reparto. Por ahora, ninguno de los actores ha sido elegido oficialmente para el proyecto.

Película de Call of Duty llegará en 2028 y podría tener a Inde Navarrete en su reparto

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