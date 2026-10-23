Hay muy pocas cosas seguras en la vida, pero el lanzamiento de un nuevo Call of Duty cada año es una de ellas. El problema es que ese calendario de estrenos anuales hizo que cada nuevo título fuera menos emocionante que el anterior, independientemente de la calidad. Por suerte, el reciente CoD: Modern Warfare 4 terminó con la mala racha.

El nuevo título de Infinity Ward y Activision tenía mucho que demostrar, pues es el primer proyecto de la franquicia tras el desastroso y controversial debut de CoD: Black Ops 7 del año pasado. ¿Cumplió con las expectativas? Según el consenso general de la crítica especializada, sí.

Video relacionado: Del peor al mejor - Videojuegos de Call of Duty

Call of Duty: Modern Warfare 4 consigue la mejor calificación de la saga en 15 años

La nueva entrega podría fácilmente ser uno de los lanzamientos más ambiciosos de la serie, pues presenta un motor gráfico renovado, una campaña single-player cinemática, un modo multijugador con mucho contenido y el regreso del popular DMZ, el modo PvE con mecánicas de shooter de extracción.

Parece que Infinity Ward dio en el blanco, pues consiguió que Call of Duty: Modern Warfare 4 rompiera un récord de la franquicia que permaneció vigente por 15 años. Efectivamente, el nuevo título se convirtió en el lanzamiento mejor calificado de la saga desde Call of Duty: Modern Warfare 3 de 2011.

La aventura final del Capitán Price debutó con una puntuación promedio de 86 en Metacritic. Vale la pena aclarar que sólo hay 17 reseñas de medios especializados en este momento, así que cabe la posibilidad de que la calificación suba o caiga a medida que se comparten más críticas. Pero por ahora, el juego tuvo una excelente recepción.

Call of Duty: Modern Warfare 4 actualmente está por encima del controversial y criticado CoD: Black Ops 7 de 2025, que consiguió un mediocre 65 en Metacritic. El juego de Treyarch fue blanco de polémica por su campaña experimental que presenta batallas exageradas contra jefes y mecánicas multijugador. El apartado competitivo y el modo zombie tampoco resonaron con los jugadores.

Así pues, el buen recibimiento de CoD: Modern Warfare 4 es justo lo que necesitaba la franquicia en este momento. Deberemos esperar para descubrir si las buenas calificaciones se traducen en ventas, ya que la nueva entrega debutó apenas un par de semanas antes que GTA VI.

A continuación, compartimos la lista con las puntuaciones en Metacritic de los últimos juegos de Call of Duty:

Modern Warfare 4 (2026) – 86

Black Ops 7 – 65

Black Ops 6 – 82

Modern Warfare III – 56

Modern Warfare II – 75

Vanguard – 73

Black Ops Cold War – 76

Modern Warfare – 80

Black Ops 4 – 83

WWII – 79

Infinite Warfare – 77

Black Ops III – 81

Advanced Warfare – 81

Ghosts – 78

Black Ops II – 83

Modern Warfare 3 (2011) – 88

Call of Duty: Modern Warfare 4 supera a CoD: Black Ops 7

Call of Duty: Modern Warfare 4 debuta con casi 200,000 jugadores en Steam

La recepción también fue muy favorable en Steam. En este momento, CoD: Modern Warfare 4 tiene reseñas muy positivas en la tienda de Valve, con sólo 15% de críticas negativas. Esa representa una gran mejora con respecto a CoD: Black Ops 7, que posee un índice de aprobación de apenas 37%.

Pero, ¿qué significa esto en términos comerciales? Deberemos esperar para descubrir si el nuevo juego cumple con las expectativas de Activision y Microsoft. Pero al menos por ahora, los datos son bastante alentadores.

De acuerdo con las cifras de SteamDB, Call of Duty: Modern Warfare 4 debutó con 198,308 jugadores concurrentes. Si bien ese dato también contempla los usuarios que disfrutan CoD: Warzone, es fácil asumir que la mayoría de las personas que iniciaron sesión hoy fue para jugar la nueva entrega.

Antes del lanzamiento oficial, un directivo de Activision afirmó que el shooter y Grand Theft Auto VI son los juegos más importantes de 2026, a pesar de que The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake se perfila para ser un éxito. Sólo el tiempo dirá si tiene razón.

CoD: Modern Warfare 4 consigue muy buenos números de jugadores en su estreno en Steam

Pero cuéntanos, ¿ya probaste el FPS? ¿Te sorprendió para bien? Comparte tu reseña en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Call of Duty si das clic aquí.

Video relacionado: Jugamos CoD: Modern Warfare 4: excelente gunplay

Fuente