La nostalgia es una herramienta muy poderosa, pues juega con la idea de que todo tiempo pasado es mejor. Como prueba de ello tenemos los recientes relanzamientos de Call of Duty: Black Ops 1 y 2, que vendieron millones de copias en PlayStation. Mientras Activision celebra, el éxito de estos ports demuestra un grave problema.

Un desarrollador de Treyarch habló sobre las nuevas versiones de los videojuegos de 2010 y 2012. Si bien está feliz de ver que los títulos en los que trabajó aún son muy populares y queridos por la comunidad, el creativo destacó lo injusta que puede ser la industria para los desarrolladores.

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Veterano de Treyarch lamenta que los ejecutivos ganen todo el dinero con los ports de CoD: Black Ops 1 y 2

Tras semanas de rumores y especulación, Activision finalmente lanzó los nuevos ports para PS4 y PS5 de Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops 2. Si bien ambos juegos aún estaban disponibles en la PS3 original, esa versión tenía numerosos problemas que hacían que el multijugador fuera prácticamente injugable.

Así pues, las versiones para las consolas de actual generación de Sony hacen que los fanáticos puedan disfrutar el apartado competitivo sin temor a encontrar tramposos y demás jugadores fraudulentos. Naturalmente, estos relanzamientos llamaron mucho la atención de la comunidad.

De acuerdo con un reporte de Alinea Analytics, Call of Duty: Black Ops 1 y 2 vendieron aproximadamente 11.2 millones de copias en conjunto durante julio, lo que se traduciría a unos ingresos de $435 millones de dólares en un solo mes. Es una victoria evidente para Activision, pero no para los desarrolladores que trabajaron en los títulos originales.

A través de una publicación su cuenta personal de LinkedIn, Gavin Goslin, un veterano de Treyarch que trabajó como diseñador de niveles en ambos juegos, destacó que los ports no añaden características extra ni nuevas funciones, por lo que el equipo de desarrollo original debería recibir algunas regalías por las nuevas ventas.

Los relanzamientos de los títulos de hace una década se vendieron por $40 USD, y de inmediato conquistaron las listas de popularidad de PlayStation en Estados Unidos y otras regiones.

“Como desarrollador que trabajó en Black Ops y Black Ops 2, ver estas estadísticas me produce sentimientos encontrados. Dediqué mi vida a esos juegos, y pasé incontables y agotadoras horas de trabajo bajo presión junto a un equipo increíblemente talentoso para asegurarme de que fueran perfectos”, comentó el desarrollador.

Gavin Goslin afirma que es increíble ver que todo el esfuerzo que el equipo puso hace más de una década aún rinde frutos y que los FPS todavía sean muy populares en 2026; sin embargo, afirma que es duro ver cómo “los ejecutivos se embolsan enormes ganancias económicas gracias a nuestro antiguo código, mientras que los verdaderos creadores no ven ni un céntimo”.

“Si los ejecutivos reciben bonificaciones enormes gracias a la longevidad de estos clásicos, esa riqueza debe compartirse retroactivamente. Los ingresos generados por estos juegos deberían traducirse en recompensas para los desarrolladores que sobrevivieron a la presión para crearlos”, concluyó el diseñador de Treyarch.

Los nuevos ports para PlayStation de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 fueron un enorme éxito comercial

Activision quiere replicar el éxito de Call of Duty: Black Ops 1 y 2

Las palabras de Gavin Goslin resonaron con la comunidad, y rápidamente se hicieron virales gracias a la cobertura de algunos de los medios de comunicación más importantes del mundo. El desarrollador celebra que su publicación original volviera a poner el tema sobre la mesa.

“Resulta agridulce ver cómo Call of Duty: Black Ops 1 y 2 generan unos $435 millones de dólares en un solo mes, basándose en un trabajo realizado hace décadas. Es aún más difícil de asimilar si tenemos en cuenta que muchos de los desarrolladores —extremadamente talentosos y dedicados— que crearon esos títulos desde cero (incluyéndome a mí) fueron despedidos recientemente”, destacó el exmiembro de Treyarch.

Gavin Goslin mantiene el dedo en el renglón, y señaló que, si las compañías planean relanzar juegos clásicos para generar grandes sumas de dinero, la industria debería crear mecanismos de “recompensa y protección” para los desarrolladores que sobrevivieron a las duras jornadas de trabajo necesaria para crear dichos proyectos.

“Debemos presionar para lograr una remuneración justa y una mayor sostenibilidad en el desarrollo de videojuegos”, concluyó el creativo.

En una entrevista reciente para The Game Business, el jefe de marketing de Activision, Tyler Bahl, confesó que la compañía jamás imaginó que los relanzamientos de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 serían tan populares. El director afirmó que la compañía intentará aprender de este éxito y aplicar esas lecciones aprendidas en futuros proyectos.

A pesar del éxito de las nuevas versiones de Call of Duty: Black Ops, desarrolladores originales de Treyarch no reciben dinero

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