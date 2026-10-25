Las adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande no se detienen y en la lista de las más importantes en la historia que ya se confirmaron y que están en camino es la de Call of Duty. De cara al arranque de su producción, los responsables del filme seleccionarán el elenco y el proceso no debería ser complicado, por cuanto ya hay un par de actores que quieren formar parte del proyecto.

La adaptación de la franquicia bélica dará el paso al mundo del celuloide con una adaptación cuyo guion correrá por cuenta de Taylor Sheridan, mientras que la dirección estará a cargo de Peter Berg.

Este tipo de adaptaciones genera mucha expectativa por el elenco que se elegirá para que los personajes cobren vida y al tratarse de una serie ampliamente conocida ya hay actores dispuestos a trabajar en la obra.

Inde Navarrette está interesada en la película de Call of Duty

Uno de ellos es Danielle Fabiola Navarrette, la actriz que saltó a la fama por su interpretación de Nikki Freeman en la película de terror Obsesión. La artista más conocida como Inde Navarrette se ha declarado fan de Call of Duty en más de una ocasión, pues creció particularmente con Call of Duty: Modern Warfare 2, título del cual recibió una copia muy valiosa como regalo.

En una entrevista con Collider, la actriz con raíces latinas dejó claro que no tendrían que rogarle para tenerla a bordo; sólo necesita una llamada o un mensaje con la invitación de los responsables del proyecto para aceptar y unirse al elenco.

“Si me llaman y me dicen: ‘hay un carro afuera, tienes que irte’, definitivamente. Soy una gran fan. Estoy muy emocionada por ver lo que están haciendo. Como una fan, estaría emocionada. Soy una gran fan. Sí. Muy emocionada”.

Inde Navarrette no lo pensaría 2 veces si le proponen participar en película de Call of Duty (imagen: Activision, GAP, Inde Navarrette, LEVEL UP)

Ray Nicholson se prepara en secreto para formar parte de la película de Call of Duty

En la entrevista también estuvo Ray Nicholson, que ganó reconocimiento por su trabajo de actuación en Smile 2, y aprovechó la oportunidad para elogiar el trabajo de cineasta de Berg, al que describió como uno de los seres humanos más auténticos que ha conocido.

Nicholson expresó sus ganas de volver a trabajar con el creativo e incluso dijo que ocultamente entrena su acento para encajar en el elenco que supuestamente desean para el filme.

“O sea, sería increíble. Tengo casi la certeza de que quieren puro británico, y yo tengo el peor acento británico de la historia”, confesó el actor. “Así que estoy trabajando en secreto con un instructor de dialectos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero sería un honor volver a trabajar con Peter. Obviamente, Call of Duty es una franquicia genial, y me parece fantástico que la industria cinematográfica se esté adentrando en el terreno de los videojuegos. Espero que esto abra muchas puertas”.

Recordemos que la película de Call of Duty tiene un estreno agendado para junio de 2028. Se espera que la producción arranque a inicios de 2027, por lo que ambos actores aún están a tiempo de recibir una llamada que los sume al proyecto.

Ray Nicholson también quiere participar en la película de Call of Duty (imagen: Activision, Paramount Pictures, LEVEL UP)

¿Tienes algún actor que te gustaría que apareciera en la película de Call of Duty? Cuéntanos en los comentarios.

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