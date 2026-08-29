Pokémon World Championships 2026: estos son todos los regalos que puedes conseguir viendo el evento desde la comodidad de tu casaPor Pedro Pérez Cesari el
Hay recompensas para Pokémon GO, Pokémon TCG, Pokémon Champions y más
Si vas a seguir el Pokémon World Championships 2026 por Internet, hay una buena razón para no despegarte de las transmisiones. Además de disfrutar las competencias, podrás conseguir Twitch Drops y códigos con recompensas para varios juegos de Pokémon, incluyendo Pokémon Champions, Pokémon GO, Pokémon TCG Live, Pokémon TCG Pocket y Pokémon UNITE.
Las recompensas estarán disponibles al mirar las transmisiones oficiales y, en algunos casos, los streams de co-streamers asociados. Para obtenerlas, tendrás que asegurarte de tener activados los Twitch Drops en tu cuenta.
Pokémon Champions: Incineroar de los Worlds y más recompensas
Una de las recompensas más llamativas será un Incineroar especial de los Pokémon World Championships 2026 para Pokémon Champions.
Para conseguirlo tendrás que mirar durante 60 minutos la transmisión de la competencia de Pokémon VGC en Twitch. Al cumplir el tiempo recibirás mediante Twitch Drops un código de un Incineroar listo para combatir.
El Pokémon tendrá:
- Poké Ball: Cherish Ball
- Naturaleza: Careful
- Habilidad: Intimidate
- Movimientos: Fake Out, Parting Shot, Throat Chop y Flare Blitz
El código podrá canjearse hasta el 3 de septiembre de 2026 a las 5:59 PM, hora de la Ciudad de México.
También habrá recompensas adicionales por ver la transmisión en días específicos:
- 28 de agosto, 30 minutos: 50 Quick Coupons.
- 29 de agosto, 30 minutos: 5 Teammate Tickets.
- 30 de agosto, 30 minutos: 5 Training Tickets.
Además, los co-streamers oficiales ofrecerán una recompensa adicional por 45 minutos de visualización, con un código para conseguir 50 Quick Coupons.
Eso no es todo: Pokémon Champions tendrá otra recompensa especial. Si ves la competencia de VGC en Twitch o YouTube, podrás obtener una contraseña para conseguir el 2026 Worlds Outfit Set.
El paquete incluye:
- Gorra 2026 Worlds (Roja)
- Playera 2026 Worlds (Roja)
La contraseña podrá utilizarse hasta el 3 de septiembre de 2026 a las 4:59 p. m. PDT.
Pokémon TCG Live tendrá una lluvia de recompensas
Los jugadores de Pokémon Trading Card Game Live también podrán obtener varios regalos mientras siguen las transmisiones.
Al mirar la competencia en Twitch:
- 30 minutos: 6 sobres de Mega Evolution—Pitch Black.
- 45 minutos: 2 cartas Double Rare de Mega Zeraora ex y 2 cartas Special Illustration Rare de Mega Zeraora ex.
- 60 minutos: el 2026 Worlds Crate, que incluye cosméticos exclusivos y más contenido.
El crate contiene:
- Worlds Pikachu Deck Box.
- Worlds Pikachu Card Sleeves.
- Worlds Pikachu Coin.
- Worlds Pikachu Avatar Jacket.
- Worlds Pikachu Avatar Hat.
- 1 Build & Battle Event Token.
- 6 sobres de Mega Evolution—Pitch Black.
Los co-streamers asociados también ofrecerán una recompensa por 45 minutos que incluye las cartas Ultra Rare Misty’s Vitality y Gladion’s Final Battle.
Los códigos de Pokémon TCG Live obtenidos mediante Twitch Drops deberán canjearse antes del 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México.
Pokémon TCG Pocket también tendrá regalos
¿Eres de los fans de Pokémon TCG Pocket que están esperando conseguir más cartas? Te alegrará saber que podrás conseguir un paquete de 24 relojes de arena al mirar durante 30 minutos las transmisiones de Pokémon TCG.
Un detalle importante el tiempo de visualización se acumulará entre las transmisiones de Pokémon TCG, los Grand Finals y PokémonXP.
Esta recompensa podrá conseguirse también durante ciertas actividades de PokémonXP, incluyendo el panel Pokémon TCG Pocket: Cards, Creators and Clashes—From B Series to What’s Next.
El código deberá canjearse antes del 28 de noviembre de 2027 a las 7:59 AM, hora de la Ciudad de México.
Pokémon GO regalará al Tinkaton campeón de 2025
Los jugadores de Pokémon GO podrán conseguir una recompensa particularmente especial: un Tinkaton con las mismas estadísticas que utilizó Beelzeboy para ganar los Pokémon World Championships 2025.
Al mirar la transmisión:
- 30 minutos: Team Building Timed Research, con una ruta para conseguir un equipo de Great League mediante Lickitung, Totodile o Paldean Wooper.
- 60 minutos: Champions Timed Research, que incluye un encuentro con el Tinkaton de Beelzeboy y 1 Elite Charged TM.
- Al obtener el pase indicado: una camiseta 2026 Worlds Tee (Green) para el avatar.
Los co-streamers asociados tendrán además una recompensa por 45 minutos que incluye una investigación para encontrarse con un Pikachu disfrazado de los Worlds 2026.
Las recompensas de Pokémon GO podrán canjearse hasta el 11 de septiembre de 2026 a la 2:00 PM, hora de la Ciudad de México.
Pokémon UNITE celebrará al equipo campeón de Perú
Finalmente, Pokémon UNITE tendrá una recompensa dedicada al equipo PERÚ UNITE, campeón de los Pokémon World Championships 2025.
Los jugadores podrán conseguir:
- 15 minutos: 2026 Worlds Logo Sticker.
- 30 minutos: Pokémon UNITE costumed Pikachu License Art.
- 45 minutos: una 2025 World Champions’ Unite License Selection Box.
Esta última permitirá seleccionar una licencia utilizada por PERÚ UNITE en su equipo campeón de 2025:
- Leafeon
- Psyduck
- Zacian
- Inteleon
- Crustle
Las recompensas de Pokémon UNITE podrán canjearse hasta el 2 de octubre de 2026 a las 5:59 PM, hora de la Ciudad de México.
PokémonXP también tendrá recompensas especiales
Por primera vez, los fans podrán seguir actividades de PokémonXP, incluyendo paneles y anuncios especiales. Y sí, también habrá recompensas.
En Pokémon TCG Pocket, el panel Cards, Creators and Clashes—From B Series to What’s Next permitirá conseguir los mismas 24 relojes de areana al acumular 30 minutos de visualización.
Por otro lado, quienes vean el panel Pokémon TCG: The Making of Full-Art Card Illustrations, el 28 de agosto de 1:00 a 2:00 p. m. PDT, podrán conseguir por 30 minutos un código con 6 sobres de Mega Evolution—Pitch Black y 1 Build & Battle Entry Token para Pokémon TCG Live.
Los fans de Pokémon GO también tendrán un incentivo especial. Durante el panel de Pokémon GO del 29 de agosto, de 11:00 AM a 12:00 PM, hora de la Ciudad de México, podrán obtener mediante 30 minutos de visualización una investigación temporal que permitirá encontrar un Pikachu disfrazado de PokémonXP.
¿Cómo conseguir las recompensas de los Pokémon Worlds 2026?
El proceso es bastante sencillo. Primero debes asegurarte de que Twitch Drops estén activados en tu cuenta. Después, entra a las transmisiones oficiales correspondientes y acumula el tiempo necesario para cada recompensa.
Recuerda que algunas recompensas están vinculadas a canales específicos y que los tiempos de visualización pueden acumularse entre determinadas transmisiones. También existen recompensas exclusivas de co-streamers.
Y ojo: algunas recompensas se entregan como códigos y tienen fechas límite diferentes para su canje, así que conviene reclamarlas cuanto antes.
Los Pokémon World Championships 2026 no sólo definirán a los mejores Entrenadores del mundo: también serán una excelente oportunidad para conseguir contenido especial en varios de los juegos de Pokémon.
Y tú, ¿estás emocionado por el Pokémon World Championships 2026? ¿Qué competencia esperas ver? ¡Cuéntanos en los comentarios!
Sigue este enlace para conocer toda nuestra cobertura del Pokémon World Championships 2026.
Comentarios
Inicia sesión desde el menú superior para dejar un comentario.
Sé el primero en comentar.