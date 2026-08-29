Call of Duty ha tenido un serio problema a lo largo de su historia: los tramposos que arruinan las partidas multijugador. Recientes entregas de la saga, como Black Ops 7 y el relanzamiento de Black Ops 2, han padecido de este inconveniente. Esto a pesar de los esfuerzos de Activision por frenar a los tramposos con su sistema RICOCHET.

Mientras el estudio se ocupa de banear a los jugadores que usan software ilegal para ganar ventaja, sus abogados atiendan la raíz del problema: los creadores y vendedores de trampas para Call of Duty. Recientemente, uno de ellos fue sorprendido con una inesperada visita que el equipo legal de Activision hizo a su casa.

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Activision localiza a vendedor de trampas de Call of Duty y le hace una visita sorpresa

Durante años, Activision ha combatido de forma activa la creación y la distribución de trampas para Call of Duty. Existe un mercado negro en el que hackers se aprovechan de la popularidad de la franquicia para vender software, que los jugadores usan para ganar ventaja y arruinar las partidas del resto de la comunidad.

Recientemente, el equipo legal de Activision reforzó sus planes para frenar a los creadores y vendedores de trampas de sus shooters, pues constantemente lucran con su IP y complican el mantenimiento de sus entregas más recientes.

La compañía quiere dejar claro que no tendrá piedad con los tramposos ni con quienes crean software para ganar ventaja en Call of Duty. Esta semana, Activision compartió un peculiar video en X, en el que presume cómo uno de sus representantes visita una casa en Ohio, Estados Unidos, para entregar una advertencia legal a una persona que se mantiene en anonimato.

La desarrolladora lo identificó como un creador de trampas para Call of Duty, así que decidió hacerle una visita sorpresa para frenar sus actividades lo antes posible. Aseguró que perseguirá a los hackers y tramposos sin importar dónde estén.

“El sistema antitrampas RICOCHET no termina cuando finaliza tu partida. Los creadores de trampas operan en todo el mundo. Nosotros también”.

RICOCHET Anti-Cheat doesn't end when your match does.



Cheat makers operate around the world. So do we. We’re taking the fight directly to cheat sellers.



Last weekend during the Closed Beta, we went to Ohio to takedown Elocarry.



That’s not an isolated case... pic.twitter.com/IP69qlGgDD — Call of Duty (@CallofDuty) August 28, 2026

El video muestra cómo el representante de Activision le entrega varios documentos a un hombre, que aparece con el rostro censurado para no revelar su identidad. Se le notifica que es un aviso legal por parte de los abogados del estudio, pues está en su lista negro por ser un creador de trampas para Call of Duty.

“Estamos preparados para llevar a los desarrolladores y vendedores de trampas a los tribunales para proteger el juego justo. Creen trampas. Vendan trampas. Los encontraremos”, añadió el estudio.

Activision no dará tregua a los tramposos ni a los vendedores de trampas de Call of Duty

Una advertencia para los tramposos antes del estreno de Call of Duty: Modern Warfare 4

El próximo 23 de octubre, Call of Duty: Modern Warfare 4 llegará a las manos de los jugadores con una ambiciosa apuesta multijugador. Activision lanzó su campaña contra los tramposos y los vendedores de trampas justo para el inicio de la Beta de su nuevo shooter.

La compañía fortalecerá RICOCHET y también su campaña contra los tramposos para evitar que hagan de las suyas en la nueva entrega, que ofrecerá nuevas experiencias, mapas y modalidades para varios jugadores.

Hasta ahora, Activision ha frenado más de 370 operaciones de venta de trampas, ha detenido las operaciones de 30 creadores de software y ha enviado más de 80 órdenes de cese y desistimiento. Sin embargo, algunos jugadores han reportado la supuesta presencia de tramposos en las pruebas de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Los tramposos aún son un problema en Call of Duty

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