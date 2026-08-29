La próxima generación de consolas se asoma poco a poco por el horizonte, y los primeros detalles ya empiezan a salir a la luz. Mientras que el PlayStation 6 es un misterio casi absoluto, ya tenemos una imagen ligeramente más clara del Project Helix, la nueva plataforma de Microsoft. Y sí, los nuevos informes sugieren que habrá múltiples versiones de dicho dispositivo.

Esta información provino de Asha Sharma, la nueva directora de la división de videojuegos de Microsoft que reemplazó a Phil Spencer a principios de este año. Durante una entrevista reciente, destacó los retos que se enfrentan ante la actual crisis de componentes y compartió detalles adicionales de la nueva consola.

Video relacionado: El nuevo Xbox: ¿muerte o renacimiento?

El Project Helix será una “familia de dispositivos”

Poco después de asumir el mando de XBOX, Asha Sharma recurrió a sus redes sociales para compartir el logotipo oficial de Project Helix y, básicamente confirmar que la plataforma será un híbrido entre una consola tradicional y un PC para juegos; sin embargo, aún hay muchas dudas en el aire.

Y sí, cada vez hay más preguntas sin respuesta. Durante una entrevista reciente con la cadena BBC, la nueva directora de la marca conversó brevemente sobre la filosofía con la que abordarán la próxima generación.

Lo realmente interesante es que Asha Sharma destaca que el nuevo hardware formará parte de “una familia de dispositivos”, sin brindar más detalles al respecto. Sus palabras sugieren que podría haber múltiples modelos de la próxima consola, con características únicas o capacidades diferentes. Esto último, claro está, es mera especulación.

“Trabajamos arduamente en una gran próxima generación y una gran familia de dispositivos para Project Helix”, comentó la nueva directora de XBOX.

Más adelante en la misma entrevista con la BBC, la directora reconoció que la crisis de componentes y hardware aún es un problema que aqueja a la industria del gaming, y destacó la importancia de ofrecer a los usuarios “más opciones sobre cómo jugar y comprar su consola”.

“Por supuesto, aún ampliamos los límites del rendimiento. Hablamos de la posibilidad de jugar no solo a los juegos de consola, también a los de PC en la consola. Creo que, además, toda la industria debe empezar a innovar en cuanto a asequibilidad y eficiencia. Es algo que no habíamos tenido que hacer. Pero con la crisis actual en el sector del hardware y los componentes, es algo en lo que todos debemos pensar e innovar”, destacó Asha Sharma.

El hecho de que la directora se refiera al Project Helix como parte de una “familia de dispositivos”, sugiere que que, tal vez, habrá más de un modelo disponible en tiendas. Es un concepto que se vio en la actual generación de consolas.

Recordemos que Microsoft lanzó el XBOX Series X, que ofrece una mayor potencia. En contraste, el XBOX Series S es una versión más económica pero menos potente. Si bien ambas plataformas pueden correr los mismos juegos, los usuarios del modelo más asequible tendrán una experiencia ligeramente inferior.

Project Helix será una familia de dispositivos, y podría tener diferentes consolas

¿Qué se sabe del Project Helix?

Cuando Asha Shama presentó Project Helix en la GDC de marzo, confirmó que la plataforma será capaz de ejecutar “tanto juegos de XBOX como de PC”. Esa fue la primera vez que Microsoft confirmó directamente que su próxima consola sería un dispositivo híbrido de PC, tal como decían los rumores previos.

La fecha de lanzamiento es un completo misterio, y es poco probable que pronto se comparta más información al respecto. Eso sí, la directora de la marca reveló que la consola llegará a manos de los desarrolladores a partir del próximo año, lo que permitirá a los grandes estudios y publishers familiarizarse con el hardware.

En junio de este año, Asha Sharma reveló que buscan maneras de hacer que el Project Helix sea más asequible, y afirmó que es “difícil imaginar que el público masivo pueda permitirse gastar miles de dólares en una generación de consolas”. Y en efecto, los analistas predicen que, por culpa de la crisis de componentes, la plataforma podría superar los $1000 USD.

Aunque es complicado saber cuáles son los sacrificios que podría llevar a cabo la compañía para reducir el costo, se cree que Project Helix será un dispositivo 100% digital sin compatibilidad para medios físicos. Eso sí, recientemente Microsoft anunció una iniciativa que permitirá a los fans convertir sus discos en licencias digitales.

Project Helix podría ser un híbrido entre una consola y una PC para juegos

Pero cuéntanos, ¿te emociona el Project Helix? ¿Te gustaría que hubiera diversos modelos? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para encontrar más información sobre Project Helix.

Video relacionado: El futuro oscuro de XBOX Game Studios

Fuente