Con la caída del formato físico más tradicional, es más evidente que nunca que las tiendas digitales son una parte integral del futuro de la industria del gaming. En este contexto, cada vez son más los jugadores que recurren a la PS Store para comprar sus títulos preferidos, pero dicha plataforma se ha visto envuelta en una gran polémica.

Informes en meses recientes señalan que PlayStation pone a prueba un nuevo sistema de precios dinámicos en su ecosistema. Aún hay muchas dudas en el aire, y ni siquiera se sabe con seguridad si la compañía japonesa planea implementar dichas medidas al público general.

Lo cierto es que los reportes iniciales activaron las alarmas de los fanáticos, y los expertos advierten que las acciones de PlayStation podrían ser ilegales e infringir la legislación, al menos en Europa.

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Los precios dinámicos de la PS Store podrían infringir la legislación europea

Ante la falta de información sobre el tema, el medio danés Arkaden (vía Eurogamer) se dio a la tarea de recabar la opinión de varios especialistas en la materia para dictaminar si las medidas de Sony están en terreno legal o si, por el contrario, atentan alguna normativa.

De acuerdo con los expertos, el experimento de precios dinámicos de PlayStation podría ir en contra de la Directiva 2011/83/UE de la Unión Europea, que establece que las compañías están obligadas a informar “de forma clara y comprensible” a sus clientes la implementación de un sistema de precios personalizados.

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Que Sony implemente dicho mecanismo está permitido desde un punto de vista legal, pues al final del día otras compañías ya aplicaron medidas similares en sus propios ecosistemas. Sin ir demasiado lejos, Microsoft ofrece descuentos exclusivos, pero la casa de Xbox lo indica claramente con la etiqueta de ofertas llamada “Solo para ti”.

Así pues, el inconveniente radica en que PlayStation no informa a sus clientes que reciben un precio diferente.

A pesar de las pruebas que se acumulan en redes sociales, los expertos explicaron que la compañía japonesa podría aprovechar una laguna legal para salirse con la suya. Y es que, a pesar de que todo indica que otros factores influyen en el costo que se muestra en la tienda, el elemento determinante es si el usuario en cuestión inició sesión o no.

Si PlayStation recibe una acusación de infringir la legislación de la Unión Europea, podría argumentar que su sistema de precios dinámicos se dirige a segmentos específicos y que, técnicamente, no está personalizado para usuarios concretos. Dicho esto, el Dr. Peter Rott, catedrático de derecho, opina que todos modos Sony infringe la ley vigente.

Los precios personalizados de PlayStation Store haces que pagues más o menos por el mismo juego

Jan Trzaskowski, catedrático de Derecho en la Universidad de Aalborg, está de acuerdo con su colega. “Fundamentalmente, el problema radica en que se te ofrece un precio específico en función de quién eres”, comentó a Arkaden.

¿Los precios personalizados llegarán a PlayStation?

Según los reportes, Sony empezó a realizar pruebas en más de 60 territorios, incluido Latinoamérica, África, Asia y Europa. Se dice que los jugadores de dichas regiones pueden encontrar precios diferentes en la PS Store para títulos AAA de PlayStation, como The Last of Us y Marvel’s Spider-Man; y experiencias third-party, como Stellar Blade 2.

Parece que el sistema no está activo para todos los jugadores y es un completo misterio si Sony lo implementará de forma generalizada en un futuro cercano.

De acuerdo con los especialistas, Sony también podría atentar contra la Directiva 2005/29/CE de la UE, que establece que “una práctica comercial se considerará engañosa si omite información relevante que el consumidor necesita, según el contexto, para tomar una decisión informada en una transacción”.

PlayStation podría ser merecedor de una multa, pero poco más

El Dr. Peter Rott señala que “no existe jurisprudencia alguna al respecto”. Precisamente, y debido a que se trata de un ámbito legislativo reciente, cualquier acción legal podría sentar un precedente en la industria de los videojuegos y el mercado en general.

Dicho esto, los especialistas señalan que, incluso si se determina que Sony infringió la legislación europea de protección al consumidor con su sistema de precios dinámicos de la PS Store, probablemente sólo debería lidiar con pequeñas consecuencias. “En el peor de los casos, podrían enfrentarse a una multa”, declaró Christian Bergqvist, profesor asociado de la Universidad de Copenhague.

Pero dinos, ¿qué opinas sobre esta situación? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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