Uno de los lanzamientos más importantes del año es 007 First Light. Aunque la franquicia proviene del cine, su historia en el gaming también es de éxito con entregas memorables que tienen un lugar entre los mejores títulos.

Claro que el debut del juego de IO Interactive tiene lugar en medio de una crisis que azota a la industria y no es tan fácil ser día 1 pues los bolsillos de los jugadores también se han visto afectados.

Es ahí donde pueden entrar en juego las promociones y recientemente se anunció una muy atractiva para los fans de los servicios de videojuegos, en especial GeForce Now de NVIDIA. Se trata de la posibilidad de obtener una copia gratis de este título si te suscribes al nivel Ultimate por un periodo de 12 meses.

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¿Cómo obtener una copia gratis de 007 First Light?

Por medio de un comunicado, NVIDIA informó sobre la promoción que tienen para los interesados en su servicio de gaming GeForce Now con motivo del lanzamiento de 007 First Light.

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La promoción va de la siguiente manera. Si te suscribes a GeForce Now en su nivel Ultimate desde hoy y hasta antes del 10 de junio, obtendrás una copia digital gratuita que se añadirá a tu librería de usuario y se quedará ahí para siempre.

De acuerdo con NVIDIA, la copia de este título se podrá jugar en cualquier dispositivo compatible con GeForce Now, así que podrás disfrutarlo sin restricciones más allá de las que tiene la misma plataforma.

En este caso, el plan anual de GeForce Now en su nivel Ultimate, el más costoso, pero también el más completo, tiene un precio de $4399 MXN. La cifra puede impresionar, pero si revisas lo que ofrece el servicio, puede ser un buen trato y además tendrás la copia gratis de 007 First Light.

¿Qué ofrece GeForce Now en su plan Ultimate?

NVIDIA GeForce Now es un servicio de gaming vía streaming que ofrece una experiencia de juego de la más alta calidad. Los centros de datos de la compañía equivalen a una sesión de juego con sus tarjetas gráficas de mayor calidad.

En este caso, el nivel Ultimate ofrece un despliegue gráfico y fluidez propio de una GeForce RTX 5080.

Asimismo, esta variante de GeForce Now ofrece lo siguiente:

Acceso a más de 4500 juegos

Juegos listos para jugar en la nube y juegos que se pueden instalar

Sesiones de juego de 8 horas

Resolución de hasta 5K

Hasta 360 cuadros por segundo

Acceso prioritario sin tiempos de espera

Experiencia equivalente a un equipo con 16 vCPU cores 56 GB DRAM

100 horas de juego premium al mes

Soporte para NVIDIA RTX Ray Tracing

HDR10 y SDR10

Compatibilidad con monitores ultra anchos

Audio envolvente 5.1/7.1

DLSS 4 Multi-Frame Generation

NVIDIA Reflex

Cloud G-Sync

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