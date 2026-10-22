Muchos analistas de la industria coinciden en que Grand Theft Auto VI será un rotundo éxito comercial para Rockstar Games y Take-Two Interactive. Sin embargo, hay quienes creen que el esperado título también generará pérdidas millonarias para la economía de Estados Unidos, uno de los mercados más importantes para los videojuegos.

Pocos dudan del éxito comercial de GTA VI, pues reportes afirman que vendió millones de copias y generó ingresos también millonarios para sus desarrolladores en su etapa de preventas. Pese a ello, un economista considera que el título también generará cuantiosas pérdidas el día de su lanzamiento.

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Economista alerta sobre los efectos negativos del lanzamiento de GTA VI

Sin duda, el nuevo juego de Rockstar Games es uno de los más esperados de la historia. Luego de más de una década de aguardar su lanzamiento, millones de fanáticos están dispuestos a pausar por completo sus vidas con tal de jugar GTA VI el próximo 19 de noviembre. De hecho, se espera una gran ausencia laboral ese día e, incluso, algunos gobiernos han dado recomendaciones para que los trabajadores consigan tiempo libre y disfruten el título.

José García Montalvo, economista y profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ​​cree que esta tendencia de ausencia laboral será tan grande que perjudicará a la economía de Estados Unidos. Pronostica que cerca de 1.5 millones de personas se ausentarán de sus centros de trabajo para pasar todo el día en el mundo de GTA VI.

El experto cree que esto podría generar pérdidas aproximadas de $1000 millones de dólares para la economía del país, en el que GTA siempre ha sido inmensamente popular. Se espera que jugadores de entre 18 y 30 años falten a su trabajo, lo que disminuirá de forma importante la productividad en ciertas compañías.

Montalvo considera que los fans encontrará el tiempo necesario para disfrutar GTA VI en su día de estreno, y que no dudarán en faltar al trabajo si es necesario. De acuerdo con sus estimaciones, la productividad a corto plazo disminuirá al menos 2% y el sector de las compañías tecnológicas será el más afectado.

El economista cree que las ausencias laborales podrían extenderse por varios días, pues muchos estarán pendientes a todo lo relacionado con GTA VI, es decir, las transmisiones en vivo de creadores de contenido y las conversaciones en redes sociales que desviarán la atención de millones de personas.

Incluso, algunas compañías ya se anticiparon a las ausencias laborales y reportes por enfermedad. Burger Motorsports, compañía del sector automotriz, publicó un comunicado para informar a sus clientes que suspenderá sus actividades el 19 de noviembre, pues muchos de sus empleados planean pasar el día jugando GTA VI.

Millones de personas faltarían a su trabajo para jugar GTA VI y provocarían un impacto en la economía de EUA

La “gripe GTA” podría repetirse

Pocas franquicias de videojuegos pueden presumir el enorme impacto que GTA tiene en la sociedad con cada uno de sus lanzamientos. Se espera que GTA VI repita el fenómeno popularmente conocido como “gripe GTA”, en el que millones de personas se reportan enfermas en todo el mundo para disfrutar el más reciente juego de la saga.

Basta con recordar el caso de GTA V, título de 2013 que pausó momentáneamente las actividades laborales de varias compañías. Según los reportes, hubo 6% ausencia laboral en Estados Unidos, concretamente en la población de entre 18 y 35 años.

Algunas empresas con sede en Los Ángeles y Nueva York detuvieron sus actividades aquel día, pues era un hecho que muchos de sus empleados tomarían tiempo libre para disfrutar el juego. Ahora, se espera que la situación se repita con GTA VI.

Se espera que GTA VI provoque ausencias laborales, tal como sucedió con GTA V

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