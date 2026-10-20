Sin duda, Grand Theft Auto VI será uno de los juegos más vendidos de 2026, a pesar de que llegará en los últimos meses del año. Millones de jugadores han esperado más de una década por el nuevo título de Rockstar Games, así que es normal saber que su periodo de preventas fue un éxito.

Al menos, así lo asegura la firma de análisis Sensor Tower. En su más reciente reporte, la compañía reveló información que dejan en evidencia lo gigante que es GTA VI en términos de popularidad y números. De acuerdo con los datos, la nueva entrega de la franquicia arrasó en preventas con millones de copias vendidas y ganancias igualmente millonarias para Take-Two y Rockstar Games.

Otro detalle que llama poderosamente la atención es que la mayoría de las copias vendidas en preventa se compraron para PS5. La consola de Sony domina totalmente las gráficas, al grado de triplicar las cifras de preventas estimadas para XBOX Series X|S.

Video relacionado: GTA VI es una locura: 20 detalles increíbles de gameplay

GTA VI vendió millones de copias en su etapa de preventas, según estimaciones

Nadie pone en duda el enorme impacto comercial que tendrá GTA VI en toda la industria. Además de los jugadores, es un hecho que Sony y Microsoft también esperan con ansias su estreno, pues el título ha demostrado que tiene el potencial para aumentar de forma importante las ventas de PS5 y XBOX Series X|S.

El enorme hype que existe por el juego se tradujo en ventas y ganancias millonarias para Rockstar Games, según las estimaciones más recientes de Sensor Tower. La firma calcula que GTA VI logró despachar 6.08 millones de copias sólo durante su periodo de preventas en PS5 y XBOX Series X|S.

Se trata de una cifra sorprendente que, seguramente, se multiplicará rápidamente una vez que llegue el 19 de noviembre y el título esté disponible oficialmente. Por supuesto, esto se traducirá en jugosas ganancias para sus desarrolladores.

Sensor Tower estima que GTA VI ya generó más de $594 millones de dólares en ingresos, una cifra récord para la preventa de un videojuego. Otro dato impresionante es que las preventas del título superan con creces a las de otros populares títulos, incluso de sagas consagradas como Call of Duty.

Las reservas digitales de GTA VI en Estados Unidos superan a las de cualquier otro juego lanzado durante los últimos 6 años. Esto implica que fue más popular que títulos de prestigio como Call of Duty: Modern Warfare II, Diablo IV, Marvel’s Spider-Man 2, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, The Last of Us Part II y Starfield.

Es importante puntualizar que el análisis de Sensor Tower se basa sólo en estimaciones, pues Rockstar Games no ha revelado las cifras oficiales de la preventa de GTA VI. Sin embargo, los más recientes datos dejan algo en evidencia: el título ha vendido mucho más copias en PS5 que en XBOX Series X|S.

GTA VI aún no debuta, pero ya habría generado ganancias millonarias para Rockstar Games y Take-Two

PS5 domina las ventas de GTA VI y triplica las cifras de XBOX

En semanas recientes, XBOX negó un reporte sobre GTA VI, pues se dijo que las preventas en PS5 eran muy superiores en comparación con las registradas en XBOX Series X|S. Si bien no hay números oficiales, Sensor Tower reafirmó esta tendencia y le dio la ventaja a la consola de Sony.

De las 6 millones de copias vendidas en preventa, GTA VI habría despachado 4.5 millones en PS5 y 1.57 millones en XBOX Series X|S. En ingresos, esto se traduce en $441 millones de dólares generados con las ventas en la consola de Sony y $153 millones en las de Microsoft.

En resumen, PS5 lideraría las ventas de GTA VI y triplicaría lo conseguido en XBOX. Sensor Tower anota que 74% de las preventas se hicieron en el sistema de Sony, mientras que el restante 26% fueron en XBOX Series X|S.

PS5 dominó en las preventas de GTA VI, según recientes estimaciones

En esta página encontrarás más noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

Video relacionado: CyberLeek: el hacker de GTA VI que engañó al mundo y desapareció

Fuente